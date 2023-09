Siempre se ha festejado a los mexicanos que se encuentran en Europa, pero también hay que sufrir por los mexicanos que ya no brillan en el viejo continente. Ese es el caso de Gerardo Arteaga, el lateral izquierdo que milita en el Genk de Bélgica, y decimos milita, porque ya no juega, y parece que todo se debe a que no quiere renovar con el equipo belga, algo que no es nuevo para los jugadores.



