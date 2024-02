Después de que saliera del Estadio Azteca, debido a la remodelación que sufrirá para recibir el Mundial dentro de poco más de años, y que el América no lo hiciera, la directiva del Cruz Azul no ve con malos ojos la posibilidad de ya no volver, aunque todavía falta mucho por estudiar.

A los altos mandos celestes no les desagrada la idea de volver a tener un inmueble sólo para ellos; sin embargo, están conscientes de que debería ser un proceso largo, por lo que es una opción... Por ahora.