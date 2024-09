La de antenoche en Las Vegas, contra el puertorriqueño Edgar Berlanga, podría no haber sido la última pelea de Saúl Álvarez en 2024.

El Canelo, quien en mayo superó al también mexicano Jaime Munguía, no descarta la posibilidad de subir al ring durante diciembre, para volver a defender sus cetros supermedianos. Aunque todavía no están claros rival y sede, existe la posibilidad de que este combate no sea en Estados Unidos, ya que el tapatío tiene el deseo de presentarse en Japón.