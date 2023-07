El arbitraje la gran incógnita en la Leagues Cup

A días de que inicie la Leagues Cup, hay un detalle que no tiene muy contentos a los equipos de la Liga MX: El arbitraje. En el reglamento del torneo, se habla de poner un arbitraje neutro (ni mexicanos ni

estadounidenses) dirigiendo los partidos, así que se irán con los silbantes internacionales de la Concacaf; o sea, veremos nazarenos guatemaltecos, hondureños, ticos, haitianos, etc., que no dan ninguna garantía de que se cuide la integridad de los futbolistas, que es lo principal, ni que haya calidad en la cancha. Eso sí, habrá VAR, aunque esto tampoco resuelve todos los problemas.



