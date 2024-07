Nadie en la Federación Mexicana de Futbol está cómodo con lo que sucedió con el Tricolor en la Copa América, ya que ser eliminado en la mismísima fase de grupos era un escenario que jamás se contempló.

Todo indica que el papelón no provocará cambios, aunque hay alguien que sí está bajo la lupa, y no es Jaime Lozano. La labor de Duilio Davino como director de Selecciones varoniles no tiene contentos a los altos mandos, por lo que no se descarta un movimiento.