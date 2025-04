Parece que en Cruz Azul no se quiere repetir los errores del pasado. De su reciente pasado. Su canterano Rodrigo Huescas se fue a jugar a Dinamarca al no renovar con el equipo, por lo cual el cuadro cementero se quedó con las manos vacías. Y no quieren que les vuelva a pasar; por eso, en los casos de Carlos Rodríguez y Erik Lira, se está acelerando su renovación para que, en caso de que haya una oferta europea, exista algo de ganancia.

