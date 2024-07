Carlos Salcedo está fuera de México y Cruz Azul no le paga

Luego del homicidio de su hermana Paola, el paradero del defensa Carlos Salcedo es un misterio, aunque es un hecho que no está en México, ya que desea alejarse de todo lo relacionado con el incidente del 29 de junio.

Después de lo sucedido, el exseleccionado nacional acordó con la directiva del Cruz Azul hacer un paréntesis en la relación laboral, aunque no es un adiós definitivo. Por lo pronto, Salcedo se mantiene registrado ante la Liga MX, aunque no es parte de La Máquina, cuya directiva no paga el salario del futbolista, por propio deseo del tapatío, quien prefiere tomarse unas semanas para definir su futuro.