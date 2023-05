¿Y Garduño?... Ante la crisis migratoria, otra vez Ebrard

Ante el fin del Título 42, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que apoyarán a Estados Unidos con mayor presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur y acciones que llevará a cabo su gobierno para proteger a los migrantes, y para que no haya “disputas entre hermanos”, es decir entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, aseguró que se llegó al acuerdo de que será el segundo quien estará a cargo de todas esas acciones. Ni modo, nos hacen ver, que el titular de Migración, Francisco Garduño, ocupado en su defensa por la causa penal en su contra por la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez de marzo pasado, sea el responsable del gobierno de enfrentar lo que ya se ve como una crisis migratoria que pone en rojo las fronteras norte y sur del país. Así que otra vez le toca a don Marcelo sacar las castañas del fuego.

El SOS de Morena en el Edomex

Nos aseguran que, para garantizar que las “corcholatas” presidenciales atiendan el llamado de auxilio de la dirigencia de Morena para a acudir a hacer campaña territorial en el Estado de México, se les dijo que su presencia o ausencia podría ser considerada para su participación en la encuesta para definir al candidato para la elección de 2024. En el caso de los diputados federales, su reelección es la que estaría en juego si no acuden, mientras que los gobernadores que no apoyen estarían poniendo en riesgo el que se les hagan algunos favores que pidieron en Palacio Nacional. En el equipo de la alianza PRI-PAN-PRD, consideran que la necesidad de acumular refuerzos obedece a que hay datos de que la ventaja de la candidata Delfina Gómez sobre la aliancista Alejandra del Moral se redujo a un dígito en las últimas encuestas, con riesgo a cerrarse aún más, incluso hasta llegar al final de la campaña en un empate técnico. ¿Señales de emergencia?

En las Becas del Bienestar no escuchan orden de AMLO

Por cierto, nos recuerdan que, tras la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, denunció que en esas instalaciones no se había acatado la orden presidencial de no subcontratar seguridad privada para instalaciones públicas, y que en su lugar se solicitara apoyo al Servicio de Protección Federal. Pese a que el presidente López Obrador lo ha dicho varias veces, al parecer en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no lo han escuchado y ya lanzaron una licitación para subcontratar este servicio para su sucursal en Querétaro. ¿Será que no pusieron atención y en una de esas andan buscando que les pongan un sello de “No escucha y se distrae”?