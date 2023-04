Vive el Senado en “El mundo ideal” de la opacidad

Nos cuentan que en el Senado no sólo mantienen inoperante al Instituto Nacional de Transparencia (Inai), sino además violan la ley de protección de datos personales. Nos hacen ver que a todos los visitantes al recinto legislativo, al que el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, llama “la Casa de la República”, se les solicita su credencial de elector y sin su consentimiento se le sacan fotocopias, además de que se toman fotografías de algunos de los invitados. No hay aviso de privacidad, ni tampoco el destino de los documentos fotocopiados. Ahora se entiende, nos dicen, la razón de que a los senadores de la mayoría les interesa tener un instituto que no pueda sesionar, ahora se entiende por qué un mundo sin Inai, es el “mundo ideal”.

Acusan a senador de ser un “tóxico”

A quien de plano ya le endilgaron el calificativo de tóxico es al exgobernador de Baja California, y actual senador Jaime Bonilla. Su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmedo, a quien don Jaime le puso todo tipo de piedritas en el camino para tratar de evitar primero que fuera candidata, y después que ganara las elecciones estatales, tronó ante la insistencia de Bonilla por criticar a doña Marina del Pilar. A las últimas críticas de Bonilla, la gobernadora respondió dedicándole la popular canción de Grupo Firme “Ya supérame” y dijo: “hay algunas personas que tienen exparejas tóxicas… (yo) tengo un exgobernador tóxico. Ahora sí que como dice la canción, "ya supérame, deja de hablar de mí. Tienes que saber perder”, remató. Aunque en esta ocasión la mandataria reaccionó con humor, hay quienes piensan que, aunque el senador posee fuero, podría ser denunciado por violencia política de género.

Acata Cámara fallo del Tribunal Electoral; MC a la Permanente

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que presidide el morenista Ignacio Mier, finalmente acató la única disposición que estaba pendiente de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se ordena incluir a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente. Un acuerdo publicado por la Jucopo lo confirma y deja atrás año y medio de exclusión injustificada de ese grupo parlamentario. La lógica jurídica se impuso, nos dicen.

“Corcholatas” bajo la lupa del INE

Nos dicen que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la mirada sobre las "corcholatas", que siguen acumulando denuncias por presuntos actos de precampaña y campaña por sus aspiraciones a la presidencia. Ahora fue el turno del canciller, Marcelo Ebrard, quien tendrá que deslindarse de las muestras de apoyo de sus simpatizantes. Ese mismo deslinde ya le tocó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo hizo por cuenta propia. Sin embargo, parece que los simpatizantes lejos de atender el llamado, intensifican la propaganda rumbo al 2024 en todo el país. Ya se verá cómo reacciona ante este tipo de casos el INE, ahora presidido por Guadalupe Taddei.