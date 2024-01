Vienen auditorías de fin de sexenio… a opositores

Nos cuentan que al aproximarse el cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación incrementará el número las auditorías del gasto federalizado de 1,762 de la Cuenta Pública 2022 a 1,853 de la Cuenta Pública 2023. El énfasis estará en las entidades y municipios que han sido más revisados y que, casualmente, son gobernados por la oposición: Nuevo León, gobernada por el emecista Samuel García, con 51 municipios; Guanajuato, donde el gobernador es el panista Diego Sinhué, con 46 municipios, y Coahuila, donde despacha el priista Manolo Jiménez, con 38 municipios. ¿Será pura casualidad?

Se le quitó la vergüenza a la diputada

Nos cuentan que la diputada federal morenista Selene Ávila recapacitó, volvió al redil de la bancada guinda, y ayer se apareció muy sonriente en el cierre de la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum, después de que en noviembre pasado les gritó a sus compañeros en San Lázaro: "Son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ellas y de ellos”. En aquella ocasión, apenas unos días después de que el huracán Otis azotó Acapulco, doña Selene estaba indignada porque sus correligionarios no aprobaron la iniciativa de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetaran recursos para la emergencia en el puerto turístico. Nos recuerdan que Ávila apoyaba las aspiraciones presidenciales del excanciller Marcelo Ebrard, así que al parecer siguió su ejemplo, pues don Marcelo por fin apareció ayer en un acto de doña Claudia y hasta abrazo hubo.

Morenista pone peros a desaparición de autónomos

Nos cuentan que no todos los morenistas están de acuerdo con la propuesta presidencial de desaparecer “todos” los órganos autónomos. El diputado Juan Ramiro Robledo dejó claro que no se pueden desaparecer organismos como el Banco de México o el Inegi. “Tal vez el Inai sí, pero no todos” dijo. Lo que llamó la atención es que don Juan Ramiro es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que será la encargada de examinar las iniciativas. ¿Acaso procurará ponerle candados a la guadaña del presidente López Obrador desde comisiones, o recapacitará a última hora y apoyará lo que le manden sin cambiarle una coma?

Llega refuerzo de Xóchitl al INE

Nos hacen ver llegaron al INE refuerzos de Xóchitl Gálvez. Desde ayer, Guadalupe Acosta Naranjo se integró como representante suplente del PRD ante el órgano electoral. Don Guadalupe, quien militó muchos años en el partido del sol azteca, fue de los fundadores del Frente Cívico, la organización encargada de la llamada marea rosa, y ha estado desde el principio con la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD. Nos cuentan que su primera sesión no estuvo exenta de choques con Morena y aliados, a quienes reclamó presuntos malos manejos de recursos y otras irregularidades.