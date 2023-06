Ultimátum para Dante Delgado

Antes de que cerraran las casillas en los dos estados de Coahuila y el Estado de México, los tres dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD acordaron convocar a un mensaje tripartita este lunes al mediodía donde anunciarán lo que ya le habíamos adelantado en estas páginas hace unos días: ratificarán su alianza electoral para las elecciones presidenciales del 2024. Nos cuentan que eso se acordó independientemente de los resultados que obtuviera Va por México en las dos elecciones. Además, nos adelantan que vendrá un ultimátum a Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano para que se adhiera a una gran alianza opositora, pero no solo a la Presidencia, sino a las demás gubernaturas que estarán en juego, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El Inai rebasa en curva al Senado y sesionará

A pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) va a cumplir 40 días sin sesionar por la falta de tres comisionados que el Senado no ha designado, hoy y mañana martes llevará a cabo la 59 edición del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA) lo que ven como un reconocimiento internacional de que, pese a la falta de designaciones, no se detiene. Además, hay que sumarle que esta semana el pleno del Inai sesionará debido a que un juez se lo permitió con cuatro de sus siete integrantes para que resuelvan varias quejas de ciudadanos que se ampararon para conocer la información ante una negativa de diferentes dependencias. Nos cuentan que en el órgano electoral confían en que esto podría ayudar a sentar precedente para que sesionen a pesar de que no tengan el quórum completo. Una especie de Plan B de Inai.

Escala el pleito PRI vs MC

El pleito entre el PRI y Movimiento Ciudadano, nos dicen, está subiendo de tono y las acusaciones mutuas, que antes se limitaban al terreno de la Cámara de Diputados, ya se extendieron al Senado. Aunque ambos permanecen dentro del del bloque de contención de la Cámara Alta, las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas el llamado “Viernes negro” enfrentaron a priistas y emecistas. Los tricolores acusaron a MC de estar en contra de la “Ley 3 de 3” debido a “conflictos de interés”, en alusión a las denuncias contra el senador Noé Castañón que lo señalan como deudor alimentario. A su vez, Castañón denunció que el PRI se negó a firmar la impugnación contra la Ley de fentanilo porque pactó con Morena la aprobación de esa legislación. En medio de este enfrentamiento queda el PAN, que, si bien ha salido a respaldar al PRI, también ha coqueteado con MC ante la posibilidad de aliarse rumbo a las elecciones presidenciales.

No gusta en sectores de Morena discurso de Ebrard a la clase media

Nos aseguran que, en el ala ultra de Morena, que ocupan espacios relevantes dentro de Palacio Nacional y el partido, se les empacha la postura y el discurso del canciller Marcelo Ebrard, quien, en su papel de corcholata en cada plaza manifiesta la necesidad de hacer crecer a la clase media del país. Aseguran que el propio presidente López Obrador ha sido muy crítico con la clase media, en donde asegura está una buena parte de quienes no apoyan su gobierno y su movimiento político y los ha llamado de manera despectiva como aspiracionistas o fifís. No obstante, nos dicen que Ebrard ha dejado claro de que una de las mejores formas de que exista bienestar en el país, pasa por el crecimiento y el fortalecimiento de las clases medias. Además, nos señalan, es justo en ese sector de la población donde están los votos que podrían hacer la diferencia en la elección presidencial de 2024.