Tregua en el debate judicial… y se viene el “juicio final”

Nos platican que en el debate sobre la reforma al Poder Judicial, se vienen 11 días de tregua, pues no están programados foros sino hasta el próximo 23 de julio. Tras el del pasado viernes, se abrió una pequeña pausa y esta semana no se llevarán a cabo encuentros en la materia. En la siguiente ronda tocará el turno de los tribunales de justicia local para defender ante la aplanadora guinda, la permanencia del personal en turno. El foro será en Puebla y será el sexto de nueve. Lo malo para los jueces es que tras la tregua, ¡viene el juicio final!

Agosto define el futuro del PRI

Integrantes del bloque de expresidentes del PRI contrarios a Alejandro Moreno lo acusan de recurrir a la táctica tramposa de retrasar lo más que pueda el fallo del INE sobre la validez de las reformas, asambleas y convocatorias que ha llevado a cabo en los últimos días. Nos detallan que a pesar de tener diez días hábiles para hacerlo, el tricolor no ha notificado al INE que realizó la 24 Asamblea Nacional en la que modificó sus estatutos para permitir la reelección de don Alito por 4 años más, y si lo desean otros cuatro más. Según sus opositores internos, Moreno va contra el reloj porque si deja de ser el dirigente nacional y no se ha determinado si todos sus procesos jurídicos son válidos, no tendría la manera de cooptar o “presionar” a la militancia del tricolor para reelegirse. Agosto será el mes decisivo, nos aseguran.

Altagracia se echa a andar en Acapulco

Luego de que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum conformó su consejo asesor para el desarrollo regional y la relocalización de empresas, que encabezará Altagracia Gómez Sierra, nos cuentan que la empresaria se puso a trabajar y este domingo visitó el Puerto de Acapulco donde se reunió con la alcaldesa Abelina López, quien se ha caracterizado por no hacer muy buenas declaraciones. Pero Altagracia le pidió propuestas para invertir y proyectos de largo plazo. ¿Será que viene un nuevo futuro para el puerto después de que ha sido azotado por la delincuencia y los fenómenos naturales?

AMLO ampliará su condena al atentado contra Trump

Este fin de semana, nos comentan, en su cuenta de X y en declaraciones con los reporteros que cubrieron su gira por Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó brevemente el fallido atentado contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Nos adelantan que hoy en su conferencia mañanera, el mandatario mexicano hará una condena más formal y profundizará en el tema de la violencia en el proceso electoral del país vecino.