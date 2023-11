Tema de sacrificio ¿Y a quo hora suprese para la Corte?

Nos cuentan que en el Senado, tanto la oposición como el oficialismo tienen claro que la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para la nueva ministra de la Suprema Corte es meramente de sacrificio y ven casi de trámite la votación, en la cual serán rechazados los nombres de Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, al no lograr ninguna de ellas la mayoría calificada. Lo que no acaban de saber los legisladores es si la segunda terna que deberán enviar de Palacio Nacional tendrá la misma característica para que después de ser rechazada, el mandatario ya pueda nombrar directamente a quien quiera. Unos especulan que la intención es llegar a esa última etapa y que le está guardando lugar a la fiscal Ernestina Godoy por si no la ratifican en la Ciudad de México. ¿Será?

MC quiere hacer de la FIL cancha propia

En la primera FIL Guadalajara sin su fundador Raúl Padilla, fallecido en abril, nos aseguran que Movimiento Ciudadano quiere aprovechar el evento cultural más importante del año. Nos recuerdan que el gobierno emecista de Jalisco tenía un conflicto que parecía insuperable con Padilla y su grupo de la Universidad de Guadalajara. Este fin de semana, el aspirante presidencial Samuel García llega a la capital tapatía para una cabalgata con el aspirante a gobernador Pablo Lemus, con la que esperan demostrar el músculo de su partido. Y el precandidato al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, ya tiene programada la presentación de su libro en la feria. No se ve fácil que hagan de la FIL su cancha, porque la frentista Xóchitl Gálvez y la morenista Claudia Sheinbaum ya confirmaron su presencia.

Lapsus de AMLO con el porfiriato

La mañanera de ayer en Oaxaca trajo un lapsus del presidente López Obrador cuando hablaba del México del siglo XIX y para demostrar que tras la Independencia no hubo avances democráticos, recordó que Antonio López de Santa Anna fue presidente once veces y Porfirio Díaz gobernó durante 34 años, "desde (18)76 hasta 2011". Nomás le fallaron por cien años las fechas, pero no tardaron en salir intérpretes del lapsus y recordaron que en (19)76 terminó el gobierno de Luis Echeverría y 2011 fue el penúltimo año de Felipe Calderón, y especulaban sobre a quién de ellos consideraba dictador. Diría el clásico: “no se hagan bolas”. El actual mandatario ha dicho que la democracia no fue real en el país sino hasta que llegó él al poder.

Busca Segob reconectar con padres de Ayotzinapa

Nos comentan que la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa se está esforzando para lograr que los padres de los 43 normalistas acepten una reunión con Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, quien sustituyó a Alejandro Encinas. Mientras tejen el encuentro, nos hacen ver que faltando 10 meses para el fin de este sexenio difícilmente recuperará el gobierno la confianza de los familiares de los jóvenes desaparecidos, que aseguran que no les cumplieron la promesa de justicia.