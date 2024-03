Susto de seguridad en la campaña de Xóchitl

Nos cuentan que durante la visita a Oaxaca de la candidata aliancista Xóchitl Gálvez se encendieron las alertas en su equipo de seguridad por la supuesta aparición de una “narcopancarta” en la fachada del inmueble donde por la tarde encabezaría un mitin de campaña. Al llegar al aeropuerto de Huatulco, algunos de sus escoltas intercambiaron información sobre el tema. Al final resultó que no era una narcomanta, sino una cartulina en la que se denunciaba a políticos locales por supuestos actos de corrupción y abusos. De cualquier manera, en cuanto se percataron de su existencia, las autoridades de Tehuantepec retiraron el escrito.

Máynez es marca exclusiva

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se blindó para que no le roben, pues, aunque su nivel de conocimiento entre la población apenas marca en las encuestas, no vaya a ser que alguien quiera usurpar su nombre. Don Jorge, nos cuentan, ya lo registró, junto a su imagen de campaña, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Nos comentan que fue a principios de marzo cuando la agencia Euzen, encargada de la publicidad del partido naranja, acudió al instituto para tramitar el registro del nombre del político, la marca y logotipo de su candidatura. En el expediente 3120126, se le da la concesión exclusiva para difundir material publicitario por diez años. ¿Habrá sido larga la fila de comerciantes que querían usar su nombre?

Declaran desierta licitación de contrato antiplagio para Sedena

Nos recuerdan que para evitar escándalos como los que se han visto en tiempos recientes por plagios de tesis, la Secretaría de la Defensa Nacional lanzó una licitación para contratar el servicio de una plataforma antiplagio, que facilitaría la revisión de las tesis de militares que cursan la maestría en Seguridad Nacional. Sin embargo, nos detallan que al analizar las propuestas de las dos empresas que se apuntaron, la Sedena consideró sus propuestas “insolventes técnicamente” por lo que la licitación se declaró desierta. Nos aseguran que el Ejército volverá a lanzar la licitación y no dará por muerta su lucha contra los copiones.

Hablar de la violencia es “terrorismo verbal”: senadora morenista

Quien volvió a causar polémica por sus declaraciones al ser cuestionada sobre la violencia política que está ocurriendo en el proceso electoral fue la senadora Margarita Valdez, de Morena. La legisladora rechazó que exista tal escenario en el país y criticó a los periodistas que advierten de riesgos. Ya encarrerada, acusó a los medios de promover “el terrorismo verbal” y para demostrar que todo está en paz soltó: “Nosotros andamos muy tranquilos, muy a gusto”. Es la misma legisladora duranguense que ante la situación de los niños con cáncer dijo que el problema no era atenderlos en buenos hospitales, sino que no se enfermen. Seguramente no se enteró que ayer asesinaron a otro candidato de su partido, Jaime González, quien competía por la alcaldía de Acatzingo, Puebla.