Senadores van ahuecando el ala

Nos cuentan que si bien la actual legislatura concluye hasta el 31 de agosto, por las instalaciones del Senado ya empezaron a llegar los nuevos inquilinos o senadores electos e incluso hay algunas presiones para que los actuales legisladores empiecen la mudanza lo más pronto posible con el fin de cambiar alfombras, pintar y remozar mobiliario. De hecho, en la inmensa mayoría de las 128 oficinas ya no hay personal, ni asesores, y sólo los coordinadores y quienes participan en la Comisión Permanente siguen asistiendo regularmente, además, claro, de los senadores que lograron la reelección en las urnas. Así que los que ya no tendrán curul en septiembre son cordialmente invitados a ir ahuecando el ala. Lo bueno es que la mayoría son morenistas y, de acuerdo con las enseñanzas de su líder, no tienen apego por lo material. ¿O sí?

El Tribunal toma con calma su análisis del caso Alito

En el Tribunal Electoral no parecen tener prisa para resolver las impugnaciones a la reelección del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Pese a que esta semana el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón hizo público su proyecto de resolución para votarse en sesión privada, nos comentan que no todos los magistrados han emitido sus votos, mientras los tiempos siguen corriendo y el plazo para presentar las fórmulas para renovar la dirigencia del tricolor vence este lunes. Mientras tanto, don Reyes recibió a Emilio Suárez Licona y Raybel Ballesteros en representación de Alito para escuchar sus alegatos sobre el tema.

La prueba PISA le servirá a Mario Delgado

Nos adelantan que la Secretaría de Educación Pública está a punto de anunciar los avances para asegurar que la Prueba Pisa se lleve a cabo en México durante 2025. Lo anterior a raíz de una resolución obtenida por la organización Educación con Rumbo con un amparo promovido para salvaguardar el derecho humano a la educación de los niños en México. La prueba PISA permitirá al próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado, contar con un diagnóstico objetivo del estado que guarda el sector y proponer los ajustes necesarios, lo cual, consideran los especialistas, es una oportunidad única de tender puentes con los expertos, tal como ha instruido a su equipo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿La tomará?

Alistan bono por guardias nacionales caídos o lesionados en acción

Nos comentan que a dos meses de que concluya el sexenio, se alista un decreto para la entrega de un apoyo económico para aquellos integrantes de la Guardia Nacional con incapacidad por lesiones, así como para los dependientes económicos de los que hayan perdido la vida en tareas de vigilancia, custodia, investigación y de operación policial. Nos detallan que los montos varían dependiendo de cada caso, pero van desde los 8 mil a los 26 mil pesos. Este decreto se encuentra en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su análisis, pero nos afirman que no tarda en publicarse en el Diario Oficial de la Federación.