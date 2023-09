Se le complica el panorama a Dante Delgado

Nada bien debe haber caído en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC), que encabeza Dante Delgado, las declaraciones del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien dijo que no busca ser candidato presidencial para no dividir a la oposición y porque no se siente con la suficiente experiencia para ejercer el cargo. Las declaraciones de Colosio se suman a la rebelión del grupo Jalisco, que lidera el gobernador de aquella entidad, Enrique Alfaro. Y por si no fueran suficientes malas noticias para el jefe nacional de MC, nos dicen que el viernes pasado, en la sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, platicó largo y tendido con quien será la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Hay que recordar que don Clemente, al igual que el gobernador Alfaro, son de los principales impulsores dentro de MC para que el partido se abra a la posibilidad de aliarse con la oposición para combatir a Morena en el 2024. Todo indica que a Dante Delgado se le complica cada vez más el panorama, pues sus cartas para la candidatura presidencial eran Colosio y Samuel García, gobernador de Nuevo León. En una de esas, nos dicen, tendrá que hacer el sacrificio y designarse como el candidato de MC a la presidencia. Alguien tiene que hacer el trabajo difícil.

¿Le alcanzará a May la bendición presidencial?

El hoy exdirector de Fonatur y exencargado de la construcción del Tren Maya, Javier May Rodríguez, escuchó en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador la serie de halagos que el mandatario hizo sobre su trayectoria para despedirlo en búsqueda de la gubernatura de su natal Tabasco. Sin embargo, nos dicen que la palomeada presidencial no significa que tendrá en automático la candidatura. May Rodríguez, cercano a Claudia Sheinbaum, tiene que vencer a los aspirantes afines a Adán Augusto López: César Raúl Ojeda Zubieta, presidente de Morena en Tabasco, y la propia hermana de don Adán, Rosalinda López Hernández, encargada de auditorías en el SAT, así como a la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna. Ya se verá si la bendición presidencial le alcanza a May para imponerse al poder político del exgobernador, exsecretario de Gobernación, y amigo personal del Presidente, Adán Augusto López.

“La caja de Pandora” de la corrupción en Sinaloa

En el gobierno de Sinaloa aseguran que las páginas web que están apareciendo con supuestos temas de corrupción del gobernador Rubén Rocha Moya y su círculo cercano, el cual incluye a su familia, son una respuesta por “la caja de Pandora de la corrupción” que, afirman, se destapó en la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución controlada desde hace 18 años por Héctor Melesio Cuén Ojeda. Actualmente, recuerdan, funcionarios de esa casa de estudios están bajo la lupa de la Fiscalía Estatal por delitos de desempeño irregular y ejercicio indebido de la función pública. Estos temas, detallan, sí han sido debidamente documentados y apuntan a que presuntamente la universidad se convirtió en fuente de enriquecimiento de algunos funcionarios y exfuncionarios y en la caja chica de un partido estatal.

Hoy se avala reforma para resolver doble Congreso

Nos platican que hoy se aprobará, casi por unanimidad, la reforma al artículo 65 constitucional que busca resolver el problema del doble Congreso, del que hace algunos meses advirtió EL UNIVERSAL. El dictamen quedó aprobado desde la semana pasada en comisiones, y será el primero que suba al pleno durante el tercer año de la LXV Legislatura. La reforma establece que los congresistas que hoy están en funciones terminarán su encargo el 31 de agosto de 2024, y no el 1 de agosto como lo marca la ley actual. Así que el problema del doble congreso quedará resuelto, y de paso, las legisladoras y los legisladores no perderán un mes de salario. No vaya usted a creer que esta reforma la hicieron para no perder ni un peso de su sueldo, sino que pensaron en la estabilidad del país, que no le quepa la menor duda.