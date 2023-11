Se hizo costumbre en el Frente ungir candidato sin competencia

Nos cuentan que si en el proceso en que Xóchitl Gálvez fue ungida candidata única del Frente Amplio por México el impacto negativo fue limitado, en el caso de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México no pintan nada bien las consecuencias de “bajar” a los competidores del panista Santiago Taboada. Nos hacen ver que las formas no dieron una apariencia nada democrática: un comunicado al filo de la medianoche de viernes y, según nos cuentan, un mensaje de whatsapp con el cual el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, le informó a Adrián Ruvalcaba que el partido se sumaba al panista. Don Adrián ya renunció al tricolor y si termina yéndose a Morena, nos comentan, su peso de operación electoral en varias alcaldías no es nada despreciable. Y si Sandra Cuevas, que lo acompañó en su conferencia, decide irse también, las pérdidas de operación sumadas pueden llegar a ser decisivas. ¿Pero qué necesidad?, diría el clásico. Y Clara Brugada se frota las manos.

En Movimiento Ciudadano también hace aire

Y en la acera de enfrente, en el partido que presume estar en contra de “la vieja política”, nos cuentan que el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, “bajó” la precandidatura de la senadora Indira Kempis a la presidencia bajo el argumento de calumnias en contra del partido, en pleno viernes de puente de la Revolución. En sus redes sociales, doña Indira dijo que el partido violó sus derechos políticos y de libertad de expresión. Nos detallan que lo mismo ocurrirá si hay alguien más que intente ensombrecer el proyecto de Samuel García, con quien la cúpula emecista ya tiene decidido jugársela en 2024.

Alerta por desabasto de medicamentos en Sedena

El desabasto de medicamentos, que se ha denunciado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está pegando a las prisiones militares a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos hacen ver que en la cárcel del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, los militares presos se quejan de que cuando solicitan alguna medicina en la enfermería les dicen que no hay. Esta situación, nos comentan, encendió las alertas entre los reclusos porque hace unos días un sargento procesado sufrió una crisis en la prisión, por la diabetes que padecía, y aunque fue llevado de emergencia al Hospital Central Militar, falleció.

Estudiantes y profesores piden señal de cercanía

Nos comentan que si bien el discurso proautonomía del nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, fue bien recibido en general en la comunidad universitaria, en algunos sectores de maestros y alumnos expresan preocupación porque en su primer mensaje de casi 24 minutos don Leonardo no dedicó una línea a los estudiantes ni a los profesores. Su discurso en la Antigua Escuela de Medicina, consideran, estuvo dirigido a los funcionarios y cuerpos colegiados. Es verdad que don Leonardo dijo en varias entrevistas en medios, antes de tomar posesión, que procuraría tener cercanía con el estudiantado. Pero no está de más el aviso que le mandan. Muy a tiempo para atender el tema.