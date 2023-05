¿Se acabó el mundo ideal de la 4T?

La jueza Décimo Séptimo de Distrito en materia administrativa, Celina Angélica Quintero, dio un plazo de 48 horas a la Junta de Coordinación Política del Senado para que nombre al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), que debe sustituir a Francisco Javier Acuña, y con ello, el órgano autónomo pueda tener quórum y sesionar en el pleno. Esta orden obliga al Senado a realizar un periodo extraordinario para intentar sacar este nombramiento. La oposición está lista para un extraordinario, pues ellos demandan el nombramiento de los comisionados que hacen falta en el Inai. Por su parte, los senadores de Morena y sus aliados de la autollamada Cuarta Transformación tienen la orden del Ejecutivo de no aprobar los nombramientos pues “el mundo ideal”, es uno en el que no hay órgano de transparencia. Si el Senado no cumple con la orden de la jueza, deberá pagar una multa. Nos hacen saber que, mantener el “mundo ideal” solo costaría unos 100 mil pesos. ¿Designarán o pagarán para continuar en el edén de la opacidad?

Radicales morenistas y opositores ahora coinciden en desprecio a Monreal

Nos cuentan que si bien las cuatro corcholatas presidenciales, por lo menos en la foto, aparecieron sonrientes en la reunión en Palacio Nacional del pasado viernes con el presidente López Obrador, hubo caras largas y de malestar por parte de senadores llamados radicales que desde hace varios meses iniciaron una campaña para calificar a Ricardo Monreal de traidor. Nos dicen legisladores asistentes que lo que esperaban fuera una cena de negros contra el zacatecano, terminó como la parábola bíblica del regreso del hijo pródigo, lo cual indigestó a varias senadoras y senadores morenistas que, de cualquier modo, se siguen considerando traicionados por Monreal, grupo al que ahora se sumaron los senadores de oposición.

Alejandra del Moral: No me distraen las encuestas

En el Estado de México, el equipo de Alejandra del Moral asegura tener en sus manos diversos sondeos, de casas encuestadoras reconocidas, que ponen a la candidata aliancista cada vez más cerca en la intención de voto de la abanderada de Morena, Delfina Gómez, hasta el grado de ponerla a una diferencia de un dígito y muy próxima a lo que se considera un empate técnico. No obstante, nos hacen ver, doña Alejandra ha solicitado a sus colaboradores no distraerse con esos números que representan una fotografía de un solo momento; porque la única encuesta importante será la del 4 de junio, aquella en la que la representante del PRI, PAN y PRD dice estar segura de que se llevará la victoria.

Lo del “Plan B” fue cosa de “niños de pecho”, frente a la noche negra: opositoresMotivados por el proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán, quien propone invalidar la primera parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral del presidente López Obrador por incurrir en un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos que derivaron en una “transgresión al principio de deliberación democrática”, el bloque de contención del Senado alista la ruta para impugnar ante la Corte la sesión de la llamada “noche negra”, ocurrida el viernes y la madrugada del sábado. Los senadores de oposición aseguran tener los argumentos para invalidar las reformas que ahí aprobaron Morena y sus aliados. Aseguran que las irregularidades y violaciones del pasado fin de semana, que tienen documentadas, hacen palidecer a las cometidas en el llamado Plan B. Aseguran que lo del “Plan B” fue cosa de “niños de pecho”, comparado con la noche negra del Senado.