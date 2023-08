Revivirá el Inai: cuentas, bajo la lupa en el último tramo sexenal

Nos confirman, como le informamos en EL UNIVERSAL, que el próximo miércoles la Suprema Corte, por medio de la ponencia del ministro Javier Laynez, resolverá si el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales podrá sesionar con cuatro comisionados, lo que daría resolución a todos los recursos acumulados por inconformidades con las respuestas de las dependencias y que por falta de quórum no se han podido resolver. Nos recuerdan que la mayoría morenista en el Senado, cumpliendo el deseo público del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se negó durante meses a nombrar a los tres comisionados del instituto faltantes para completar el pleno, lo que provocó la parálisis y una acumulación de más de 8 mil recursos sin resolver. SI el voto de los ministros confirma que regresarán las sesiones, nos hacen ver, se le acabará la fiesta a las dependencias del gobierno que parecían ya negar información en automático, a sabiendas de que no habría fallos en su contra. El último tramo del sexenio estará bajo la lupa, con todas las cuentas de obras insignia y programas sociales bajo nuevo escrutinio.

Buenas noticias sobre vacunas anticovid… en Estados Unidos

Nos cuentan que en las próximas semanas estarán disponibles para el público las vacunas actualizadas contra las nuevas variantes de Covid-19, entre ellas la más reciente, denominada EG.5 o Eris, que apenas apareció este mes. Es una excelente noticia, pero para los estadounidenses, porque es allá donde se la podrán poner. Mientras eso ocurre en el país vecino, nos recuerdan, el gobierno mexicano sigue aplicando la vacuna cubana Abdala, que hace dos años hubiera sido una maravilla, pero ahora es casi igual a un placebo, porque sólo protege contra la cepa original y no contra las múltiples subvariantes que han surgido. ¿Y Hugo López-Gatell? Bien, gracias, protegido por la mayoría morenista para no comparecer ante el Congreso ni por la pandemia ni por las vacunas, ni por el desabasto de medicamentos.

A Cuitláhuac no le vengan con que los derechos son derechos

Ni por ser Manuel Velasco una de las corcholatas del proceso ideado por el presidente López Obrador está a salvo de las peculiares prácticas del gobierno veracruzano que encabeza Cuitláhuac García. Luego del incidente en que policías estatales encapuchados, sin identificación y sin dar explicaciones encañonaron en un retén carretero a don Manuel y su equipo y los retuvieron por media hora, la Secretaría de Seguridad de don Cuitláhuac no sólo no reconoció que no había protocolo respetuoso de los derechos humanos ni del libre tránsito, sino que le echó la culpa al exgobernador pevemista de Chiapas. Al parecer, en Veracruz llevar vidrios polarizados suspende las garantías constitucionales. El miedo, nos hacen ver, es que si a un aspirante presidencial del oficialismo lo tratan así, a cualquier ciudadano mejor ni pensar a lo que se expone si se atreve a pisar territorio de don Cuitláhuac, al que ya llaman tlatoanito. Total, ante cualquier señalamiento, en la mañanera de Palacio Nacional tiene un escudo impenetrable.