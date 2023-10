¿Quién inmortalizará a AMLO?

Nos comentan que al parecer la Oficina de Presidencia de la República no está muy al pendiente de lo que ocurre en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, o de plano, está escondiendo información pública. Nos detallan que, apegado a la Ley de Transparencia, un particular preguntó a la dependencia federal el nombre del artista que está pintando el retrato del Presidente, el cual, se deberá colocar, como es la tradición, en la Galería de los Presidentes en Palacio Nacional. Sin embargo, como ya es costumbre, la oficina de la Presidencia afirmó que no tenía información sobre el artista encargado de “inmortalizar” en óleo y tela al mandatario, y añadió que no había localizado evidencia documental. Lo raro, nos recuerdan, es que fue el propio presidente López Obrador quien el 14 de septiembre reveló que un “artista joven” ya estaba pintando el cuadro. ¿Dónde quedó el lema de que “la vida pública debe de ser cada vez más pública” y que la “transparencia es la regla de oro”?

Nahle tiene reunión de trabajo, ¡pero ya no es funcionaria!

Ayer, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, sostuvieron una reunión con Rocío Nahle. Lo que llama la atención, es que ella ya no es la secretaria de Energía. El encuentro que denominaron “de trabajo” en todo caso debió realizarse con Miguel Ángel Maciel, el nuevo secretario. Quizá a don David y a don Roberto se les olvidó que doña Rocío ya es aspirante a la gubernatura de Veracruz, y quisieron ponerse al día con las cuentas en Sener, pero resulta que quien es ahora el responsable de ese rubro es el señor Maciel, quien al parecer no fue invitado a la junta de trabajo.

Integra Sheinbaum a su equipo a exmiembros del gabinete presidencial

Nos comentan que funcionarios y exfuncionarios del del actual gobierno podrían tener una presencia importante en el próximo sexenio si la virtual candidata presidencial de Morena logra imponerse en los comicios del próximo 2 de junio. Algunos de estos personajes, nos dicen, han sido llamados a las filas de Claudia Sheinbaum para acompañarla en su lucha por la Presidencia. Entre los convocados está Alejandro Encinas, actual subsecretario de Gobernación, quien aseguran se sumará al equipo de doña Claudia. Otra que ha sido llamada es la exsecretaria de Gobernación, y actual senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, quien participa en un grupo para formar el plan de gobierno, el cual ya está en los últimos detalles. Y muy pronto, según nos adelantan, se sumará Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía y excoordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

MC en proceso de acoger a senadora de Morena

Luego de que su partido, Morena, la dejó fuera de la competencia por la gubernatura de Morelos, la senadora Lucía Meza, está cerca de dejar las filas del partido oficial para irse a los brazos de Movimiento Ciudadano, nos dicen. La legisladora fue bajada por la dirigencia morenista del proceso interno bajo el argumento de que es cercana al actual fiscal Uriel Carmona. Tras la decisión de excluirla de la contienda, la morelense, nos comentan, ha tenido acercamientos con líderes de varias fuerzas políticas, sin embargo, todo indica que será Movimiento Ciudadano, quien la reciba, y desde luego, la considere para ser candidata a la gubernatura. De concretarse la integración de doña Lucía, MC seguirá fiel a su tradición de levantar a los políticos que otros partidos desechan.