Proceso de sucesión en Morena arranca con censura

Los aspirantes (corcholatas presidenciales) “evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”, dice de uno de los puntos del acuerdo del Consejo Nacional de Morena para elegir de manera “imparcial democrática, unitaria y transparente” al encargado de dar continuidad a la autollamada Cuarta Transformación, un eufemismo para referirse a la persona que se quedará con la candidatura presidencial para la elección de 2024. Lo que el documento no detalla es la lista de los medios que ellos consideran reaccionarios y conservadores, que serán evitados por sus corcholatas, ni tampoco la lista de los medios con los cuales sí tienen autorizado hablar. Nos hacen ver que, si la lista de “adversarios” es la misma que se utiliza en Palacio Nacional, y a la que cada día se suman más periodistas, diarios, radiodifusoras y televisoras, la relación de los aprobados solo contendrá algunos youtubers, moneros y uno que otro medio. Interesante la concepción morenista de un proceso “democrático y transparente” de selección.

Y la oposición tiene otros tiempos

Y mientras los aspirantes de Morena tienen saturadas las calles, carreteras y bardas con sus nombres, y arrancarán una campaña de dos meses para ganar la encuesta que defina quién de las cuatro personas tendrá la candidatura presidencial, nos dicen que se comenzarán a tomar algunas definiciones importantes en Va por México y en las organizaciones ciudadanas agrupadas en Frente Cívico y Unid@s. A partir de hoy, los organismos civiles se reunirán con los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD para comenzar a delinear las reglas para la selección de candidatos de la alianza, en la que se incluirían, nos dicen, a varios perfiles ciudadanos. Así, para cuando tomen una decisión, la y los aspirantes de Morena, quienes aún antes del banderazo de salida de ayer ya llevan meses promoviéndose en las calles, les llevarán una distancia que será muy complicado remontar. Vaya, nos dicen, ya ni bardas libres van a encontrar para su promoción. Así como en la autollamada Cuarta Transformación se tienen siempre otros datos, la oposición tiene otros tiempos. El próximo 2 de junio de 2024 por la noche se verá si los tiempos de los opositores fueron los correctos.

¿¡Unidad! ¡unidad!?

Nos hacen ver que ayer, durante la presentación del acuerdo para el proceso de selección del candidato presidencial de Morena, hubo un detalle que no escapó a observadores y malquerientes. Durante la porra final, donde todas las corcholatas se tomaron de la mano y gritaron “¡unidad! ¡unidad!”, el único que no se animó a gritar fue Marcelo Ebrard. Pese a que Ebrard difundió un video tras la reunión donde se dijo contento, no faltaron quienes trataron de ver en la actitud de don Marcelo un signo de inconformidad. Quien piense que la contienda va a ser pacífica quizá se equivoque, pues se observa mucha rudeza entre algunas de las corcholatas y sus respectivos equipos. No será nada fácil, nos hacen ver, mantener la unidad

No quieren a Xóchitl Gálvez en persona en la Mañanera

Nos dicen que en Presidencia de la República impugnaron la decisión de un juez de conceder acceso a la senadora y aspirante al gobierno de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien independiente de esto, podría presentarse hoy en Palacio Nacional para intentar hacer valer la resolución judicial que ordena que le permitan participar en la conferencia de prensa presidencial. Es decir, el proceso legal sigue. No obstante, nos dicen, que en Presidencia no tienen inconveniente en dar derecho de réplica, por medio de un escrito o video, bajo el argumento de que la Mañanera es un espacio para reporteros no para actores políticos.