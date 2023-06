Primero las obras emblema y luego las candidaturas

Nos dicen que dentro de Palacio Nacional se comenta que tres altos funcionarios del gobierno federal, que buscan saltar a las gubernaturas de sus estados, no podrán pegar el brinco si antes no cumplen con obras prometidas por el presidente López Obrador. El primer caso, es el de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aspirante a la gubernatura de Veracruz. La condición para ella es que antes de irse, existan garantías de que la refinería de Dos Bocas esté lista para entrar en operaciones. Para Javier May, quien quiere ser gobernador de Tabasco, deberá cumplir con el mismo requisito que Nahle, pero él en el caso del Tren Maya. Y para el director del IMSS, Zoé Robledo, quien busca ser el gobernador de Chiapas, el reto no es nada menor, pues debe dejar completo el programa IMSS-Bienestar. Por si las dudas, nos dicen, Morena deberá ir buscando un Plan B, pues en algunos de los casos se ve muy complicado llegar a la meta antes de que arranque del proceso electoral.

¿Todos se quedan en el barco de la alianza de oposición?

Nos dicen que se espera que hoy, además del anuncio del método para elegir al aspirante de la alianza opositora, se tenga la presencia de la mayoría de quienes han levantado la mano para ser abanderados presidenciales como Santiago Creel, Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez, Gustavo de Hoyos, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Mancera, entre otros. La incógnita es saber si una vez presentado el método todos se deciden a participar y a seguir con los requisitos que serán fijados pues, aunque la mayoría de los mencionados han dicho que en términos generales ven bien el método, otros han mantenido silencio y otros más, como el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el senador del Grupo Plural Germán Martínez, por diversas razones, han dicho claramente que no irán. Hoy, finalmente, se podría conocer quiénes estarán arriba del barco, y quiénes se bajan.

El “lenguaje inclusivo” enfrenta a opositoras

En un mensaje dirigido a EL UNIVERSAL, la senadora Lilly Téllez, de la bancada del PAN, aseguró que no se debe emplear el término “todes”, pues lo correcto es “todos”. Sin embargo, quien salió a refutarla fue su compañera opositora, Lía Limón, la alcaldesa en Álvaro Obregón diciendo. “Que mal que cosa!! Que vergüenza de postura … así no Lili, no a costa de derechos en los que hemos avanzado como sociedad y que hoy dan libertad a millones de personas. “Se dice TODOS, TODAS y TODES, TODES, TODES. Te guste o no”, le escribió la alcaldesa. Doña Lilly respondió burlándose de la ortografía de Lía Limón. “Enviaré de regalo un diccionario a @lialimon y también un libro sobre gramática y ortografía del idioma español; confío en que serán de su interés”, señaló.

Partidos se blindan con padrones de militantes

Los partidos saldrán a la caza de militantes. Nos dicen que en Va por México harán su recolección de firmas para conformar un padrón de simpatizantes, pero en Morena van por credencializar a todo México. El objetivo de Morena, aseguran, es llenar al país de “defensores” de la autollamada Cuarta Transformación”. Sin embargo, algunos se preguntan cuánto costará al partido en el gobierno credencializar por todo el país.