Nos cuentan que frente a la preocupación expresada repetidamente por el presidente López Obrador sobre lo que considera “injerencismo” de Estados Unidos por otorgar fondos a organizaciones y proyectos en favor de la libertad de prensa y la transparencia, en Palacio Nacional comenzó la contraofensiva. Desde Perú llegó Ricardo Belmont, presentado como periodista, a promover en la mañanera nada menos que la reelección del mandatario mexicano: “Usted no se puede ir, presidente, perdóneme, porque la Cuarta Transformación no puede hacerse en 6 años”. Con esa intervención, don Ricardo demostró rápidamente que es la versión andina de Lord Molécula. A temblar, intervencionistas yanquis, que los herederos de Bolívar están en pie de lucha youtubera. Paleros al grito de guerra.

Ebrard, con las maletas listas; Sheinbaum, sin prisa

Nos hacen ver que el llamado a la unidad que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a las cuatro corcholatas parece que se entendió como banderazo de salida para las hostilidades entre los aspirantes. Por eso, nos cuentan, el líder de Morena, Mario Delgado, se está tratando de aplicar para que se concentren en apoyar al partido en los comicios de Coahuila y Estado de México. Por lo pronto, don Mario ya se reunió con Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, y aún no ha dado respuesta a Marcelo Ebrard sobre sus exigencias acerca de la encuesta que decidirá al abanderado a la Presidencia. Mientras las patadas bajo la mesa se multiplican, don Marcelo calcula el momento adecuado para dejar su cargo en el gabinete, con la idea de presionar a sus rivales, en especial a doña Claudia. ¿Seguirán con las indirectas o ya se lanzarán abiertamente a la contienda?

Que si por favor rinden cuentas los militares

Los diputados de la Comisión de Defensa Nacional se reunirán la próxima semana con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para ver los preparativos del bicentenario del Heroico Colegio Militar y nos cuentan que aprovecharán para pedirle que reprograme una fecha de visita directa a las obras del Tren Maya y del Aeropuerto de Tulum, ya que no hay estudios de impacto ambiental publicados. Nos recuerdan que la Defensa canceló el recorrido programado para finales de abril, justo en los días que se cayeron cuatro pilotes en el Tramo 2. Nos hacen ver que algunos legisladores temen que vuelvan a darles largas. Lo bueno es que los militares se comprometieron a rendir cuentas al Congreso. Lo malo es que no dijeron cuándo las rendirán.

En este pueblo no hay nepotes

Nos cuentan que mientras se deja en claro que el gobierno actual no tolera el nepotismo, el amiguismo ni algunas otras lacras de la política que ya no existen, el Portal Nacional de Transparencia da cuenta de que Adrián Pérez Barnes, esposo de María Ximena Novo Obrador Garrido, sobrina del presidente López Obrador, ocupa el cargo de titular del Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con un sueldo bruto mensual de 166 mil 899 pesos. Lo positivo, nos cuentan, es que ya el Congreso votó por desaparecer ese organismo, así que será una realidad que no hay nepotismo. Y si acaso conservará algún puesto don Adrián, ya están los planes para desaparecer al Inai y así ni nos enteraremos. Cosas de la transparencia en tiempos de la 4T.