Palacio Nacional toma nota del caso Andrea Chávez, destapado por Loret

Nos cuentan que en Palacio Nacional tomaron nota del financiamiento de un empresario a la muy adelantada campaña de la senadora Andrea Chávez en busca de la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua, revelado en un sólido reportaje que presentó el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus. Nos aseguran que, desde hace tiempo, en Presidencia no veían con buenos ojos las maniobras de doña Andrea para tratar de convertirse en una inevitabilidad para el partido guinda en su estado natal. La nota tomada incluyó, nos detallan, la muy estrecha cercanía del empresario en cuestión con el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, de quien ya tenían varios temas incómodos en la libreta.

Reunión cumbre del PRI

Nos hacen ver que el PRI se ha ido achicando tanto que hoy las reuniones de sus cuadros más relevantes pueden darse en una mesa de cuatro lugares, y sobra una silla. Ayer por la mañana, nos comentan, el presidente nacional del otrora partidazo, hoy tercera fuerza política, Alejandro Moreno, sostuvo una reunión en un restaurante de Polanco con el coordinador de su bancada, el diputado Rubén Moreira, y con el senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Nos dicen que los priistas podrían aprovechar que su aliado, el perredista Jesús Zambrano, se quedó sin partido para ficharlo e incorporarlo a las filas del PRI. Así, la membresía tricolor aumentaría, no habría una silla vacía y, al final de la junta, hasta podrían armar una partida de dominó para matar el tiempo.

Inai: pleitos hasta en su funeral

Nos cuentan que la última sesión del Inai fue el corolario del pésimo ambiente que lo contaminó en su última etapa. Primero fueron los escándalos por irregularidades y corruptelas que marcaron al instituto que debía ser garante de la transparencia y la rendición de cuentas, luego vino la filtración de correos electrónicos con los pleitos entre el consejero presidente Adrián Alcalá y la consejera Norma Julieta del Río. Al final, nos cuentan, don Adrián hizo una jugada para tratar de quedar como el paladín de la familia Inai, al meter de último minuto una propuesta para dar compensaciones a los empleados, la cual no consultó con sus tres compañeras, quienes se manifestaron en contra. Josefina Ibarra, que siempre había respaldado a Alcalá, le soltó: “nos pusiste una trampa”. El punto es que no tenían las facultades legales y sólo era un truco para quedar bien, sabiendo que no se podría cumplir.

No le alcanza a Hacienda para la luz

Nos comentan que en Palacio Nacional se estableció una prohibición en el marco de la política de austeridad del gobierno federal. En los baños del recinto histórico —tanto de hombres como de mujeres— fueron pegados carteles firmados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los que se informa que está prohibido el uso de planchas de pelo, secadoras y otras máquinas, para ahorrar electricidad. ¿Será que a Hacienda ya no le alcanza para pagar la luz? Quienes trabajan en el lugar temen que la siguiente medida sea no poder cargar la batería de sus teléfonos. “Oye, Bartola, a'i te dejo estos dos pesos…”, parece decirles Hacienda.