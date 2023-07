Nueve empresas buscan contrato millonario de Segalmex

Nos revelan que son nueve las empresas interesadas en obtener el contrato de seguro de vida para todos los funcionarios de Segalmex, desde personal operativo hasta su director general, pese a que viola la Ley de Austeridad que promulgó el presidente López Obrador como lo reveló esta casa editorial este fin de semana. La mañana del pasado jueves 13 de julio, nos revelan, en la Junta de Aclaraciones, las empresas interesadas formularon 274 preguntas sobre este contrato a la Subgerencia de Adquisiciones de Segalmex, y será el próximo 31 de julio cuando se dé a conocer el fallo de esta polémica licitación. Nos hacen ver que, ante los antecedentes de corrupción en Segalmex, el contrato deberá ser revisado con lupa, pues solo faltaría que además de contravenir la ley de austeridad, también fuera motivo de un nuevo escándalo de corrupción para el gobierno federal.

El mal ejemplo de las Corcholatas de Morena

El ejemplo del gran número de espectaculares que nadie sabe quién ha mandado colocar de apoyo a las corcholatas presidenciales: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, cundió. Ahora, también, al menos en la capital del país, apareció un espectacular del diputado federal y papá del piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay. En el espectacular se lee: Antonio Pérez Garibay: Por un Jalisco limpio y seguro. En la foto aparece la imagen del diputado y su brillante pin en la solapa del saco que lo identifica como legislador federal. Al igual que en los casos de los aspirantes presidenciales se trata de un promocional político disfrazado con el anuncio de una entrevista. Nos dicen que este proceso electoral, que por cierto aún no inicia oficialmente, será recordado como el de la trampa de los espectaculares.

La fallida plataforma de recolección de firmas del Frente

Nos comentan que las quejas por las fallas que sigue presentando la plataforma del Frente Amplio por México, no cesan. Le adelantamos sobre la carta que algunos aspirantes enviaron al Comité Organizador para solicitar cambios al sistema. Y ahora, nos anticipan que hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, quien firmó la carta, hará pública su queja, a fin de que la presión mediática obligue al comité a avalar los cambios solicitados, entre los que destaca eliminar varios candados de seguridad para hacer más rápido el registro. Vaya dolor de cabeza en el que se ha convertido esta plataforma.

AMLO se entera de casi todo

El viernes el presidente López Obrador reconoció que altos funcionarios de su gobierno desconocían que las dependencias a su cargo habían entregado contratos a empresas de la senadora del PAN y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Ante esto, nos recuerdan que septiembre de 2019, el mandatario federal declaró que el "presidente de México se entera de todo"."Nada de que el presidente no sabe, no se enteró, de que el presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. Mentira, el presidente de México se entera de todo”, aseguró. Pues los hechos demuestran que no se entera de todo, que, en el mejor de los casos, se entera de casi todo. Pero, además, nos hacen ver que sería muy grave que el Presidente, si se hubiese enterado que las empresas están relacionadas con doña Xóchitl les hubieran negado la contratación solo por ser propiedad de una mujer de un partido diferente al del gobierno.