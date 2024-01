No jala bien el Tren Maya

Más de un mes después de que fue “inaugurado”, el Tren Maya sigue con retrasos y problemas de operación. Nos detallan con fotos y videos que la corrida de ayer de las 12:53 de la estación San Francisco, Campeche, a Cancún, Quintana Roo, tuvo un retraso de tres horas y salieron hasta la corrida de las 15:15 horas. Nos indican que, haciendo malabares, personal de la obra ferroviaria tuvo que juntar a los pasajeros de ambos horarios, lo que generó reclamos, pues aparte del retraso, varios de los pasajeros —algunos de ellos extranjeros— que habían pagado asientos premier, fueron sentados en asientos económicos. Lo bueno es que ya son menos días para que el tren esté “al cien” como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿O será como la refinería que ya mero refina o el sistema de salud que ya mero es como en Dinamarca?

Si no hay castigo por filtración, podrían venir demandas civiles

Aunque desde el gobierno federal no se dignan a dar siquiera una postura por la filtración de datos personales de 320 periodistas del registro de la oficina de comunicación de Presidencia, nos cuentan que algunos de los colegas afectados no dejarán pasar el tema como si no tuviera importancia. Además de la exigencia inevitable de que se haga una investigación oficial, nos detallan que hay la intención de organizar demandas civiles contra los responsables de la oficina de Jesús Ramírez Cuevas por el daño causado a los comunicadores, como consecuencia del manejo negligente de la información. Así que si el gobierno opta por la consabida simulación de que se investiga para que se vaya olvidando, a lo mejor la idea de que podrían tener que pagar indemnizaciones les haga aclarar el caso. Si no es por justicia, a ver si por “austeridad”.

No logran desactivar el paro nacional de transportistas

Nos cuentan que nada bien cayó en la Dirección de Carreteras de la Guardia Nacional que el subsecretario de Seguridad Pública, el general retirado Luis Rodríguez Bucio, haya acaparado las mesas de negociación con las organizaciones del transporte de carga, que tienen programado un paro la próxima semana, ante la inseguridad en las vías federales. Nos aseguran que la Guardia Nacional quería encabezar las reuniones, en la que por norma le corresponde la coordinación con el autotransporte que circula por las carreteras del país, en las que los asaltos y robos están imparables. Sin embargo, nos cuentan que don Luis decidió trasladar los encuentros a la avenida Constituyentes, en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde los acuerdos han sido nulos. ¿Logrará el general desactivar el paro nacional convocado por la Federación Mexicoamericana de Transportistas, la Fematrac?

Morena busca “operación cicatriz” en Zacatecas

Ante los desencuentros internos de Morena en Zacatecas, sobre todo entre el gobernador David Monreal y el grupo que representa el senador José Narro, se busca una operación cicatriz que garantice la continuidad de la 4T en el estado. Nos dicen que el legislador propuso un pacto de unidad de cara al 2 de junio, porque a pesar de los jaloneos, don José afirma que no son enemigos del mandatario estatal. Las organizaciones campesinas que forman parte de la base del senador se quejan de que no han recibido apoyo ante la escasez de agua, entre otros problemas que enfrentan. Así que mientras la violencia del crimen organizado azota con todo a Zacatecas, los liderazgos morenistas andan en lo suyo: el pleito y el cálculo electoral.