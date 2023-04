Ni el Inai sabe quién pompó vallas para el Palacio

Nos comentan que Presidencia de la República asegura desconocer el monto del pago para la colocación de las vallas metálicas que blindaron Palacio Nacional durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En respuesta a una solicitud de información, la Oficina de Presidencia de la República argumentó que hizo una búsqueda exhaustiva y razonable por cada uno de los archiveros de Palacio Nacional y nada más no encontró nada. Cuestionable respuesta pues, en los dos años pasados, la propia dependencia ha entregado esta información que mostraba que hasta antes del 8M de este año, se habían desembolsado casi 2 millones de pesos en blindar la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno es que este gobierno no oculta información y por eso no se necesita al Inai. Bendita transparencia.

No me vengan con que la ley de ciencias es la ley de ciencias

Morena, PVEM y PT se alistan para volver a aplicar la próxima semana la aplanadora en la Cámara de Diputados y aprobar la Ley de Ciencias propuesta por el presidente López Obrador, tal como hicieron con la ley minera. Nos cuentan que ayer empezó a circular un proyecto de dictamen elaborado por Morena, igual al que hicieron en el tema minero, y al que le dispensarán todos los trámites para aprobarlo en fast track. Nos cuentan que en este último tramo del gobierno lopezobradorista esa será la forma de legislar y, en una de esas, la siguiente iniciativa propondrá eliminar las comisiones de San Lázaro, que han probado estar de adorno. La consigna es muy bíblica: no dejar en pie ni una piedra de lo que la mayoría oficialista considera el viejo entramado institucional “neoliberal”. Los científicos y la oposición ya están haciendo sonar las alarmas por esta maniobra. Se va a poner buena la discusión.

Los verdes se alistan para el 2024

Nos cuentan que luego del no muy claro destape del senador Manuel Velasco como aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Verde para 2024, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, fue el primero en salir a respaldarlo públicamente. Don Ricardo señaló que es su “compadre y amigo” y si “él quiere ir de presidente, yo lo voy a apoyar”. El joven mandatario estatal no ha dicho aún si aspira a ser abanderado para el mismo cargo. Lo que está claro, nos hacen ver, es que los verdes empiezan a mover sus piezas para la temporada de negociaciones que definirá las alianzas para la contienda y, en buena medida, el futuro de los partidos pequeños en el próximo sexenio.

Los elefantes blancos de Octavio Romero

Nos hacen ver que pese a los esfuerzos del director de Pemex, Octavio Romero, el programa de producción de fertilizantes sigue sin cumplir los objetivos que le puso el presidente López Obrador. Nos recuerdan que la meta era rehabilitar tres plantas: la de Amoniaco en Cosoleacaque, Veracruz; Pro-Agroindustria en Allende, Veracruz, y Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. No obstante, nos aseguran, la falta de mantenimiento de las plantas y la escasez de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, materias primas indispensables para el propósito, frenaron la producción. ¿Tendrá Romero otros datos?



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

La fiscalía de Nuevo León determinó que la joven Bionce Amaya murió a causa de una contusión profunda de cráneo y tórax