Napito madruga a sindicatos

Nos cuentan que quien le agandalló el templete del 1 de mayo al resto de las organizaciones sindicales, fue el líder minero y senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia, quien aprovechó para dar un informe de las 170 reformas aprobadas en seis años en el Senado, aunque de esas ni una decena son suyas. Además, uniformó a sus cercanos, unos mil, con playeras que tenían la imagen de Napito en la espalda, quienes gritaron bien entrenados: “Es un honor estar con Napoleón”, ante la mirada complaciente del senador y varias caras de disgusto de otros dirigentes por este agandalle. Qué diferencia del Napito del martes, quien humildemente hacía fila afuera de Palacio Nacional para poder entrar a Palacio Nacional y ser recibido, junto con el resto de los legisladores morenistas, por el presidente López Obrador.

La encuesta que sorprendió hasta a los Xochilovers

Un estira y afloja se vio ayer en las redes sociales cuando equipo y simpatizantes de la candidata opositora a la presidencia, Xóchitl Gálvez, presumieron que por primera vez una encuestadora la pone por encima de su oponente, la oficialista Claudia Sheinbaum. Según Massive Caller, Gálvez está dos décimas por encima de Sheinbaum, es decir, 38.9 para Gálvez, 38.7 para Sheinbaum. No hay encuestadora que tenga números similares. Las cifras de la encuesta, nos hacen ver, deben haber sorprendido al propio equipo de la candidata opositora que hace unos días dijo que sus encuestas internas tenían arriba a Claudia por entre 9 y 12 puntos. En redes la polémica estalló y mientras dijeron que esa encuesta era un chiste, simpatizantes de Xóchitl defendieron la medición. Si bien el resultado parece un bálsamo para el PRI-PAN-PRD y una broma para Morena y aliados, lo cierto es que no habrá que esperar mucho a ver qué tan cierta o no, resultó la medición y saber qué casa encuestadora ganó la proyección presidencial de 2024.

Grupo Plural no estará en la Permanente

Nos comentan que el regreso del senador Emilio Álvarez Icaza a la bancada del PRD ocasionó que el Grupo Plural pierda su lugar en la Comisión Permanente. Resulta que don Emilio regresó al Sol Azteca para poder asumirse como representante del partido ante el Consejo General del INE, que se ha convertido en otro escenario de polarización de las fuerzas políticas en época de campañas. Sin embargo, esta decisión provocó que el Grupo Plural, que poco a poco se fue quedando sin integrantes, ya no tenga representación en este espacio donde coincidirá la última Legislatura antes de la renovación del Congreso.

Álvarez Máynez se queda sin curul

Nos cuentan que el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, se quedó, por el momento, sin curul en San Lázaro, ya que, por orden del Tribunal Electoral, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declaró vacante la fórmula que él integraba con Martín Vivanco, quien decidió no ocupar su lugar, pues es candidato a una diputación local en Durango. La curul de Máynez será ocupada por Carlos Alberto León García, quien impugnó ante el Tribunal, la decisión inicial de la Cámara de Diputados para conservar el lugar. Máynez podrá regresar a su curul cuando termine su campaña. Pero al menos dos meses de dieta sí le tocarán a don Carlos Alberto.