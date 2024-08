Nada parece detener a Morena para regalar reforma a AMLO

Nos platican que el paro de los trabajadores del Poder Judicial no parece frenar a Morena y sus aliados en San Lázaro para que dictaminen la reforma judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ayer, cuando en casi todos los estados del país miembros del Poder Judicial levantaban sus pancartas y gritaban sus consignas para manifestarse en contra de la reforma, la Comisión de Puntos Constitucionales convocó a sesión semipresencial para someter a debate el mencionado proyecto para el próximo lunes 26 de agosto, en punto de las 11:00 horas. Los legisladores oficialistas, nos hacen ver, van derecho y no se quitan, y están determinados a regalarle al Presidente su reforma antes de que deje la silla del águila.

La Suprema Corte de Justicia suspende sesión

En medio de los paros de labores de trabajadores del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este martes, en sesión privada, el dictamen de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el viernes pasado se presentó el dictamen en la Cámara de Diputados, con sus cambios; por ello los integrantes del alto tribunal del país decidieron suspender la sesión del pleno de la Corte programada para este día.

Y del presunto acoso sexual, mejor ni hablar

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los hechos, cobijó al titular de Profeco, David Aguilar Romero, quien es investigado por la Secretaría de la Función Pública por presunto acoso sexual y laboral. Durante la conferencia de prensa diaria, al ser cuestionado sobre esa indagatoria, el mandatario atajó y dijo: “Mañana, mañana le seguimos, mañana seguimos”. Y, ante la insistencia de las reporteras, casi levantó a Aguilar de su silla y reiteró “vámonos, vámonos”, para enfilarse hacia el patio central de Palacio Nacional donde encabezó un homenaje a los migrantes mexicanos.

Si no se termina al 100%, por lo menos habrá recorrido virtual del Tren Maya

Nos comentan que pese a que todavía la ruta del Tren Maya no está 100 por ciento concluida, el gobierno federal acaba de lanzar una licitación para el servicio de producción fotográfica 360° para la ruta del tren. Nos detallan que se busca que estas imágenes permitan visitar virtualmente todo el trayecto del tren y sus estaciones, con traducción en 10 diferentes idiomas y “garantizando que la experiencia sea accesible para todos los usuarios globales”. Será el 28 de agosto cuando se dé a conocer el fallo de la empresa a la que se entregará este contrato. Nos dicen que, a poco más de un mes para que concluya el sexenio de López Obrador, todavía no hay una fecha para inaugurar los tramos faltantes del circuito ferroviario, pero, si no se concluye, quienes deseen visitar toda la ruta del tren, lo podrán hacer, al menos, de forma virtual.