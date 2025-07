¿Multa de México a Elon Musk en puerta?

Nos cuentan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),que encabeza Alicia Bárcena, entregó hace días a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un documento clasificado como sensible sobre las afectaciones ambientales que han causado los desechos de naves espaciales pertenecientes a la empresa SpaceX, propiedad del siempre polémico Elon Musk. El expediente, según fuentes, documenta impactos en playas mexicanas que habrían recibido fragmentos metálicos y materiales no biodegradables provenientes de lanzamientos fallidos o restos no controlados que cayeron fuera de órbita. La información, nos aseguran, podría derivar en sanciones económicas contra la firma del magnate. Quizá ahora que el presidente Donald Trump anda de la greña con su otrora compadre Elon, una multa de la Semarnat podría agradar tanto al presidente estadounidense, que hasta podría dar un respiro al gobierno mexicano.

Claudia Sheinbaum en la tierra de los Monreal

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las vacaciones en España de Ricardo Monreal. La Presidenta le recordó a don Ricardo que "el poder se ejerce con humildad" y le advirtió que "quien nos evalúa es el pueblo, siempre". La Mandataria, nos comentan, viajará mañana a Zacatecas para inaugurar el equipamiento de un hospital en el municipio de Guadalupe. Nos recuerdan que es común que cuando la Presidenta visita algún estado, diputados federales y senadores estén presenten en actos para saludarla. Será que el diputado, y jefe de la bancada de Morena, Monreal, ya esté de vuelta en el país para estar presente en la gira de la Presidenta por su tierra, o tendrá falta, igual que sucedió el pasado domingo en el Consejo Nacional de Morena.

¿El excuñado de Adán tampoco sospechó de Hernán?

En la oposición hay voces que están pidiendo que también se le ponga lupa al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, pues su entidad es uno de los tres estados en donde creció el grupo criminal “La barredora”. Nos dicen que pocos saben que don Rutilio, quien en diciembre pasado fue premiado con el cargo de cónsul en Miami, es cuñado y también amigo cercano de Adán Augusto López, pues estuvo casado con su hermana, la exdiputada Rosalinda López Hernández, quien falleció en junio de 2024. Ambos coincidieron como mandatarios estatales en los tiempos en que Adán Augusto designó como secretario de seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez, quien es señalado de haber encabezado “La barredora”, al mismo tiempo que era el jefe de la policía tabasqueña. Como don Adán, don Rutilio, nunca sospechó de Hernán.

Van por revivir el caso Aguas Blancas... y a Zedillo

Nos comentan que después de "dejar en paz por algunas semanas al expresidente priista Ernesto Zedillo", el gobierno federal va por reabrir el Caso Aguas Blancas, que se registró en el sexenio de este expresidente priista. Nos dicen que en la Secretaría de Gobernación ya hubo reuniones con organizaciones de Guerrero para revisar la masacre de 1995 y así también "desempolvar" nombres del pasado que atentaron contra los derechos humanos. Ya se verá si Ernesto Zedillo vuelve a la escena pública tras las críticas que realizó al actual régimen.