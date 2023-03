Morena ofreció dos plazas del INE al PAN y al PRI a cambio de apoyar a Bertha Alcalde

Nos platican que en la elección de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena no logró el apoyo de panistas y priistas a su candidata a la presidencia del órgano electoral, ni tampoco romper a la alianza Va por México, integrada por el PAN-PRI y PRD. Nos dicen que los liderazgos morenistas intentaron negociar, primero con el PAN. El miércoles, en el restaurante El Chapulín, en el barrio capitalino de Polanco, nos aseguran que los morenistas ofrecieron al PAN dos posiciones en el INE, y el veto a una de las candidatas a la presidencia de ese organismo electoral, a cambio de que apoyaran los perfiles que impulsa el partido oficial. Aseguran que los panistas no aceptaron el ofrecimiento. Después, los morenistas se acercaron a la bancada del PRI para plantearles la concesión de las mismas dos consejerías, a cambio de votar a favor de Bertha Alcalde Luján para la presidencia. Nos dicen que los tricolores vieron con buenos ojos la propuesta, y aunque su voto a favor era suficiente para aprobar los perfiles, pidieron a los morenistas que convencieran a los panistas y a los perredistas, y con ello, evitar que se rompiera la alianza Va Por México. En el grupo parlamentario albiazul, en la Cámara de Diputados, reiteraron la negativa al planteamiento, por lo que el PRI tuvo que rechazar la oferta de Morena y evitar así la ruptura y que se pusiera en riesgo la coalición en los procesos electorales 2023 y 2024.

¿Reaparecerá en Ciudad Juárez con AMLO el titular del Instituto Nacional de Migración?

Nos hacen ver que, a cuatro días de la tragedia de Ciudad Juárez, en la que han muerto 39 migrantes extranjeros en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, el gobierno federal finalmente ha considerado que es necesario que el presidente López Obrador viaje a esa ciudad fronteriza de Chihuahua. Nos comentan que en el gabinete de seguridad y la ayudantía presidencial están alerta con la visita que se realizará hoy a mediodía, en la que el mandatario sostendrá una reunión privada con funcionarios de programas sociales, ya que se prevé que migrantes y organizaciones sociales puedan realizar protestas. Será interesante ver si en esta visita reaparece en público el comisionado de Migración, Francisco Garduño, de quien fuerzas políticas y organizaciones sociales que trabajan por los derechos de los migrantes, piden que rinda cuentas e incluso que sea cesado e investigado.

Otorga la 4T un contrato millonario muy moral

Nos aseguran que la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza Manuel Bartlett, dio un contrato por 38 millones 304 mil pesos por concepto de “arrendamiento de espacio en torre de telecomunicaciones” a Grupo Hidalguense de Desarrollo (“Mexline”), cuyo accionista es Luis Pablo Galván Gómez, hijo de Enrique Galván Ochoa, integrante del Comité Técnico Evaluador del Instituto Nacional Electoral (INE) e integrante del comité que elaboró la Cartilla Moral del actual gobierno. Desde luego, no es inmoral que el gobierno otorgue contratos a empresas de familiares de personajes con cercanía al actual gobierno, pero si esta acción se hubiese dado en pasadas administraciones, seguro Morena hubiera criticado esa adjudicación millonaria. Pero, como este gobierno, no miente, no roba y no traiciona, pues entonces, no hay problema, seguro se trata de un contrato muy respetuoso de la cartilla moral.

Noroña teme que le tiren la Presidencia del 2024

Al parecer, al petista Gerardo Fernández Noroña le dio frío aprobar la reforma 3 de 3 contra la violencia de género que contempla que quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores alimenticios, acosadores sexuales o agresores en el ámbito familiar no puedan aspirar a ningún cargo de elección. Ayer, el diputado Fernández votó en abstención del proyecto, y previamente interpuso una moción suspensiva bajo el argumento de que esa legislación será usada para tirar candidaturas. Nos recuerdan que don Gerardo fue denunciado de violencia política de género en 2020, cuando acusó a una diputada del PAN de estar vinculada con la trata de personas, y hasta pidió a los habitantes de Tlaxcala “pásenme elementos para ponerle una chinga”. Además de esa acusación, que fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral, nos platican que la diputada panista Margarita Zavala le podría estar guardando una querella por el mismo motivo. Será que, aunque todavía no es candidato, ¿el petista teme que le tiren la Presidencia en 2024?