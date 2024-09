Morena inicia amenazando a jueces que osan ir contra AMLO

A lo largo del país, integrantes del Poder Judicial de la Federación presentaron recursos para evitar que se debata, y en su caso, se apruebe la reforma del presidente López Obrador. Es posible, nos hacen ver que, así como dos jueces otorgaron suspensiones y notificaron a la Cámara de Diputados para que no debata la reforma, pudieran venir varias más antes de que la reforma se apruebe en su totalidad. Ante esta posibilidad, y para que otros juzgadores se lo piensen bien antes de contradecir la voluntad presidencial, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, amenazó a los dos jueces que otorgaron las suspensiones con someterlos a un juicio político. Así, nos hacen ver, arranca Morena la nueva legislatura, amenazando a los jueces que osen fallar en contra de los designios del Poder Ejecutivo.

Desaparece la extorsión en México, al menos en el informe de gobierno

Nos señalan un dato increíble del mensaje del Sexto y último Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: no existió ninguna mención al tema de la extorsión. En las poco más de dos horas del informe, este delito, que tiene asolada a la población, no apareció por ningún lado. Quizá no sea tan raro que en el gobierno federal no se quiera hablar de este incómodo tema, pues en los informes mensuales del gabinete de seguridad en las mañaneras tampoco se mencionan las cifras de este flagelo. Nos recuerdan que en julio pasado el propio presidente López Obrador reconoció que la extorsión era una asignatura pendiente. Y pendiente se quedará.

¿Beltrones fundará nuevo grupo plural en el Senado?

El senador Manlio Fabio Beltrones, nos dicen, se mantendrá como un legislador sin partido, luego de que el reelecto presidente del PRI, Alejandro Moreno, lo echó de la bancada priista. El decano legislador Beltrones, nos hacen ver, tendría cabida en varios grupos parlamentarios, pues en todos cuenta con amigos, sin embargo, se mantendrá fuera de ellos. Don Manlio, nos comentan, tampoco planea formar una fracción parlamentaria independiente, por ahora, pero aseguran que si se dan las condiciones podría formar una nueva versión del Grupo Plural que en la pasada legislatura crearon Germán Martínez y Emilio Álvarez Icaza. Nos comentan que uno de los senadores que pudiera unirse a Beltrones en una hipotética nueva bancada plural es el priista Miguel Riquelme, con quien lo une una vieja amistad. Nos hacen notar que, el jueves, en la sesión constitutiva de la nueva legislatura, ambos se saludaron efusivamente y quedaron en reunirse en los próximos días para platicar

El regreso del besamanos y Día del Presidente… a distancia

Después de varias décadas revivió en San Lázaro el Día del Presidente, aunque fue a distancia, porque el mandatario nunca pisó el recinto, ni ahora que estrenó su supermayoría, avasalladora, que lo coreó, lo alabó con vítores. Antes, su titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo por media hora el paseíllo en el salón de plenos para el clásico besamanos, que tanto gustaba a los priistas. Ayer fue el Día del Tabasqueño, en su último informe. Fue alabado en persona en Palacio Nacional, y a distancia en la Cámara de Diputados durante la sesión del Congreso.