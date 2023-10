Mientras el Frente Amplio reparte el pastel, otros ya se lo están comiendo

No es raro, de hecho es lógico, que quien va abajo en las encuestas diga que la medición no es correcta, y que sus números les dicen otra cosa. Lo que sí es raro, y quizá debiera ser preocupante para el Frente Amplio, son las declaraciones del coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel. En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, don Santiago, quien está de regreso de unas vacaciones, cuestiona los resultados de la encuesta de Buendía&Márquez para EL UNIVERSAL, que da como resultado que la aspirante de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, tiene una preferencia electoral de 50%, en tanto que la virtual candidata del frente, la senadora Xóchitl Gálvez, alcanza 20%. “Esto ya lo vimos, es película del pasado”, dijo Creel, quien aseguró que así sucedió en la elección al gobierno del Estado de México “dónde decían” que la candidata de Morena tenía una ventaja del doble de lo que al final resultó. Es decir, si la teoría Creel se cumple, Sheinbaum no ganaría no por 30 puntos, sino “solo” por 15. Pero lo más interesante, fue la confesión de que en este momento están “en la etapa de planeación, de conformación de equipos, y algo muy complejo, en la etapa de negociación política”. Será entonces que mientras en el Frente Amplio están viendo cómo se reparten entre ellos el pastel, en otro lado ya se lo están comiendo.

De los arrepentidos es el reino de las candidaturas

Quien de plano se volvió ecologista y protector del medio ambiente en una semana es el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, quien se integró de lleno a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hace unos días tras renunciar a más de tres décadas de militancia en el PRI. Quien fuera titular de la Sedatu en los primeros tres años del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo su estreno en la autollamada Cuarta Transformación durante la reunión en la que el PVEM le entregó la constancia a Claudia Sheinbaum como su coordinadora y virtual candidata presidencial. El legislador no se veía muy cómodo aplaudiendo a la exjefa de gobierno y coreando “¡Presidenta!, ¡Presidenta!”. De los arrepentidos es el reino de las candidaturas, y don Jorge Carlos espera que le haga justicia la Cuarta Transformación y, a diferencia de su anterior partido, esta vez sí le den la candidatura al gobierno de Yucatán.

Sergio y Jaime contra los marcianos, capítulo 2

Nos cuentan que ayer se reunieron el diputado morenista Sergio Gutiérrez y el experto en temas de FANI (Fenómenos Anómalos No Identificados, antes conocidos como OVNI) Jaime Maussan, para planear la realización de una segunda “Audiencia Pública Para la Regulación de FANI” en la Cámara de Diputados. Y aunque en el primer capítulo no quedaron muy bien al presentar una supuesta especie no humana, posiblemente extraterrestre, ahora el diputado Gutiérrez promete “sorpresas” para el nuevo episodio. El show continúa en la Cámara de Diputados y ¡nadieee haceee nadaaa!

Harfuch se protege para que no le roben

Nos comentan que el equipo de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la CDMX, está cuidando todos los detalles. En este sentido, nos dicen, el exsecretario de Seguridad de la capital de la República acudió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar su nombre como marca y evitar que algún vivillo se lo quiera apropiar y lucrar con él. En total, nos detallan, don Omar realizó seis solicitudes para registrar su nombre y usarlo en temas de publicidad, gestión de negocios comerciales, entre otros. #MásValePrevenirQueLamentar.