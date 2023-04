Mienten sobre la salud del Presidente

Ayer, medios de Yucatán informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador había sufrido un desvanecimiento que lo obligó a cancelar su gira por ese estado del sureste y que lo obligó a regresar de manera urgente a la Ciudad de México en un avión militar. Ante tal información, el reportero de esta casa editorial que habitualmente cubre las actividades del Presidente buscó la versión de la vocería presidencial y el propio vocero, Jesús Ramírez, le dijo que era un “falso rumor” y que el mandatario seguía con su gira de trabajo como lo tenía planeado. Ramírez mintió, pues la gira se suspendió y menos de dos horas más tarde, mediante la cuenta de Twitter del presidente López Obrador se subió un texto en el que en primera persona el mandatario daba a conocer que tuvo que suspender su gira, que ya estaba en la Ciudad de México, que tenía Covid y que se guardaría algunos días, además de dejar la responsabilidad de atender las conferencias mañaneras al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Todos los días se presume que este gobierno no miente, pero esta vez mintió en un asunto tan grave como la salud del Presidente, lo que no solo genera desinformación, sino que abre el terreno a las especulaciones y genera dudas. ¿Será real que el Presidente tiene Covid por tercera vez? Cualquiera que sea la realidad, el deseo es que tenga una pronta recuperación.

Van a la carga contra ministras y ministros de la Suprema Corte

Organizaciones simpatizantes del presidente López Obrador lanzaron una convocatoria para realizar un plantón en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de este lunes 24 al viernes 28 de abril. En redes sociales se muestra una imagen de la ministra presidenta Norma Piña con la leyenda “¡El rostro de la corrupción!”, “¡Fuera corruptos y vividores!”, “¡Quien no ama a su Patria, no ama a su madre! #EscudoAMLO #Elpueblomanda”.Esta movilización se da luego de que ocho ministros que votaron en contra de la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador arremetiera, por enésima ocasión, el viernes pasado en contra de la ministra presidenta Piña, y de otros siete ministros, al revelar que le pidieron “negociar” el plazo para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nos hacen ver lo peligroso que resulta que estas organizaciones, alentadas con un lenguaje de insultos y descalificaciones, se vayan a salir de control.

La diputada de “mecha corta”

Por segundo día consecutivo, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz salió a tratar de hacer un control de daños ante los gritos e insultos que le propinó al líder lacandón Bernardo Chankin, y que para su mala fortuna quedó inmortalizado en un audio que en días pasados corrió como reguero de pólvora, y que hizo que quienes no la conocían, la conocieran en su versión más natural y sincera. En un comunicado, doña Patricia dice que “quienes me conocen saben que cuando me apasiono puedo hablar de esta forma, no solo con la población indígena, sino en otros foros públicos”. De este modo, nos hacen ver, que, por precaución, si usted se la encuentra no le vaya a tocar algún tema que le apasione porque, aunque no pertenezca a una comunidad indígena, puede salir insultado y humillado. Ella misma se define y describe su personalidad: “Tengo la mecha muy corta”, “me salí de mis casillas”.

Reforma a la Ley Minera, ¿pasará en el Senado?

Tras la expedita probación de la reforma a Ley Minera, que modifica los plazos y reglas para obtener una concesión, esta iniciativa ya está ante su próximo obstáculo. Nos dicen que si bien, en la Cámara de Diputados pasó sin problemas, en el Senado de la República la cosa no será tan fácil, pues la polémica Ley que ha generado molestias en la industria, tampoco es bien vista por varias y varios senadores, incluidos los de Morena. El propio líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, en diversas ocasiones se ha opuesto a lo avalado por los diputados de su partido y ha sostenido que, en lo que respecta a la reforma a la Ley Minera, el Senado tiene que actuar como auténtica Cámara revisora, a fin de moderar cualquier exceso. Por su parte, Napoleón Gómez Urrutia, calificó de “lamentables” los cambios hechos en la Cámara de Diputados, y advirtió que hará lo posible para impulsar modificaciones al proyecto, a fin de que este no represente un retroceso. La pregunta que queda en el aire es ¿le alcanzará a Morena para que en el Senado pase la reforma a la Ley Minera?