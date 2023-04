Maduro no sabe que murieron venezolanos en Ciudad Juárez

Nos cuentan que ni el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni su canciller ni el embajador en México, Francisco Arias Cárdenas, se han pronunciado tras el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas a consecuencia de estar encerradas en un centro de detención, entre ellas ocho ciudadanos venezolanos. Resulta que la posición del régimen bolivariano es que no han recibido notificación oficial de lo ocurrido, por lo que, nos cuentan, a los activistas promigrantes que han buscado el apoyo de Caracas para repatriar los cadáveres o que los familiares viajen a México para las gestiones necesarias, les responden que oficialmente no saben nada y no pueden intervenir ni pronunciarse. Tampoco ha buscado la representación venezolana hacer contacto con el ciudadano de ese país detenido y acusado de haber iniciado el fuego. ¿Será que no tienen interés en ayudar a sus gobernados o que no quieren molestar al gobierno “hermano” de México?

Armenta se brincó a Monreal

El que metió el acelerador y se fue a toda velocidad sin avisar fue el presidente del Senado, Alejandro Armenta, quien, sin algún anuncio previo a los coordinadores parlamentarios del bloque de oposición, impugnó las decisiones de la Suprema Corte de dar entrada a los recursos de inconstitucionalidad contra el Plan B electoral del gobierno y suspender su aplicación. Nos cuentan que fue tal la prisa de don Alejandro que hasta olvidó notificar a su compañero de partido y quien lo impulsó para ocupar su posición actual, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. El equipo de Armenta dice que no tenía ninguna obligación legal de informarles y entre los opositores piensan que se fue por la libre tratando de ganar puntos en Palacio Nacional para su aspiración a la candidatura al gobierno de Puebla.

Científicos desaconsejaron el bombardeo de nubes

Nos cuentan que tras el anuncio del bombardeo de nubes para provocar lluvias sobre las presas del sistema Cutzamala, un comité de científicos de varias dependencias federales envió la recomendación de no realizarlo porque no hay certeza de dónde caerán las precipitaciones, porque pueden afectar la ecología de otras zonas y porque son un gasto millonario innecesario. Nos cuentan científicos de la UNAM y el Politécnico que el publicitado “bombardeo” no es tan efectivo, ni hay evidencia científica de su utilidad en la actual sequía. ¿Será que el anuncio en la conferencia mañanera de Palacio buscaba prevenir una sequía de votos en el Estado de México mas que ayudar a la situación de falta de agua en esa entidad y la Ciudad de México?

Rosa Icela y el gabinete de seguridad, a la Casa Blanca

El 13 de abril, nos cuentan, el gabinete de seguridad federal, encabezado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, estará en Washington, en la residencia presidencial, para anunciar acciones binacionales contra el tráfico de fentanilo y armas, así como una campaña para decirles a los jóvenes que las drogas matan. Nos hacen ver que las autoridades de Canadá han indicado de manera extraoficial al gobierno de México que, aprovechando la presencia en la capital estadounidense de representantes de Relaciones Exteriores, la Defensa y Seguridad, hay interés en realizar también reuniones de alto nivel Canadá-México