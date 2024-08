Los invitados incómodos a la entrega de constancia de Sheinbaum

Hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vivirá una sesión muy incómoda, nos dicen. En el quipo de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, nadie entiende las razones de la magistrada presidenta del máximo órgano de justicia electoral, Mónica Soto, de haber invitado a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia a la ceremonia en la que se le entregará a doña Claudia su constancia como presidenta electa de México. Qué necesidad había, nos comentan, de complicar este acto al juntar a la Sheinbaum con los ministros y ministras de la Corte, varios de ellos con amplias diferencias con la presidenta electa sobre la reforma al Poder Judicial, cuando esta sesión no es un evento de Estado, al que estén convocados los Poderes de la Unión. Es quizá por eso que ya con su constancia que la acredita como la ganadora de la elección presidencial, Sheinbaum dará un mensaje y saldrá del Tribunal para ir al teatro Metropolitan, donde, en un ambiente más amable, pronunciará su discurso ante legisladores electos de Morena y sus aliados.

¿Regresará Peña Nieto a México?

Pese al trato cordial que recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, el expresidente Enrique Peña Nieto decidió autoexiliarse en España hace seis años, una vez que concluyó su mandato y tras asistir a la toma de posesión del AMLO. La decisión la había tomado meses antes de terminar su sexenio. En aquellos días, el político mexiquense había adelantado, a quienes le preguntaban cómo mantendría, como expresidente, la máxima priista de guardar silencio para no hacerle sombra a su sucesor. Sin embargo, recientemente, ha expresado su deseo de volver “eventualmente” a México, aunque no ha tomado una decisión definitiva. ¿Será que el licenciado Peña Nieto, como respetuosamente lo llama el presidente López Obrador, regrese este mismo año a vivir en suelo mexicano?

Las tres perlas de Ana Guevara

Aunque es nativa de Sonora, ayer Ana Gabriela Guevara, bien pudo ser adoptada como hija predilecta de Alvarado, Veracruz. Ayer, doña Ana estuvo muy molesta en la conferencia de prensa que convocó para ofrecer un balance de la actuación de la delegación de México en los Juegos Olímpicos, y dejó fluir su florido lenguaje. Nos cuentan que a la directora de la Conade le molestó la presión mediática por su oneroso viaje a París en clase ejecutiva, aunque aclaró que ella lo pagó porque “todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”. Y ya encarrerada, la velocista soltó algunas otras: “entre más me chingan, más me crezco”. Y cuando se le preguntó cuál fue su función en los Olímpicos, respondió: “como diría un expresidente, ningún chile les embona. Si voy porque voy, si no voy porque no voy”. Tres perlas de la boquita de doña Ana.

No preocupa a la Secretaría de Salud emergencia de la OMS por viruela del mono

Nos hacen ver que la Secretaría de Salud federal se quedó muda ayer tras la declaratoria de emergencia sanitaria internacional por brote de viruela del mono, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al parecer, dicha alerta mundial le pasó de noche al doctor Jorge Alcocer Varela, titular de la dependencia, tal como sucedió en 2020, cuando la OMS declaró emergencia sanitaria por el Covid-19 el 30 de enero, y las autoridades mexicanas reaccionaron y lo hicieron hasta el 30 de marzo de ese año. Quizá esta vez la Secretaría de Salud se tarde menos en reaccionar, pues en mes y medio llegará el nuevo gobierno y los nuevos funcionarios. Por el momento, todo indica que en la dependencia el sexenio ya terminó y la principal preocupación es organizar la mudanza.