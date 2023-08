Los guardaespaldas del director del aeropuerto de la CDMX

Nos comentan que ayer, poco después del mediodía, se vio la llegada en Palacio Nacional del Vicealmirante piloto aviador retirado Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien por más de una hora se reunió con el presidente López Obrador. Nos indican que ante las últimas polémicas por las fallas en el aeropuerto capitalino, toma relevancia esta presencia en el recinto histórico. Lo que también llamó la atención en la calle Corregidora, y que ocasionó que varios peatones sacaran sus celulares para grabar, fue ver al titular del AICM resguardado celosamente por guardaespaldas quienes lo rodeaban. ¿Y eso? ¿Temerá el ataque de alguno de los muchos usuarios de la terminal aérea que están molestos con el servicio?

AMLO reconoce que algunos youtubers de sus mañaneras son coyotes

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a nivel nacional y de manera pública un tema muy delicado que desde hace tiempo se sabe en Palacio Nacional: la presencia de gestores (coyotes, se les decía antes de manera menos elegante) disfrazados de reporteros para defender o apoyar negocios de delincuentes. “Aquí se han defendido a personas o se han dado a conocer informes o declaraciones de personas que tenemos nosotros pruebas que no están actuando bien”, dijo el mandatario federal sin pregunta de por medio. En este espacio se documentó cómo una famosa youtuber apoyadora de la autollamada 4T, reconoció que se pagan decenas de miles de pesos por preguntas al Presidente. Nos informan que estas personas están plenamente reconocidas por Presidencia de la República, sin embargo, no se ha hecho nada para impedirles que continúen entrando a la conferencia. ¿Será que, tras esta revelación del propio AMLO, se evitará que sigan entrando estos personajes a Palacio Nacional?

Prohíben en el Senado usar elevadores al personal de limpieza

Nos cuentan que, en el Senado, a partir de esta semana el personal de limpieza de Fonatur tiene prohibido usar los elevadores del Edificio del Hemiciclo, ello por instrucciones de la empresa y de funcionarios de la Cámara Alta. Se trata de 400 trabajadores, de limpieza y mantenimiento, que, por cierto, trabajan bajo el esquema tan criticado por la 4T del outsourcing, y que reciben un sueldo quincenal de 3 mil pesos. Se trata de personas que en su mayoría son adultos mayores y que ahora tienen que bajar por escaleras hasta 14 pisos en la llamada “casa del pueblo y del federalismo”.

¿Qué busca Yeidckol?

Nos hacen ver que la expresidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, no ha cedido ante la exclusión de la convocatoria de su partido para competir por la candidatura presidencial. Luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido bateó su denuncia, la diputada impugnó ante el Tribunal Electoral, que este miércoles dará la resolución final del caso. Dentro de Morena muchos aseguran que no entienden la postura de doña Yeidckol de empeñarse en entrar a una carrera en la que no tiene la menor oportunidad de ganar. ¿Qué busca en realidad la señora Polevnsky? Se preguntan.