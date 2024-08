Las medallas olímpicas y la grilla de la dupla Marijose-Ana Gabriela

Antes de los Juegos Olímpicos de París, tanto Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, como María José Alcalá, presidenta del COM, demostraron que ya saben que uno de los secretos de la política es hacer promesas incumplibles. Doña Ana aseguró que se superaría la marca histórica de nueve medallas, de México 1968, y doña María José dijo que era posible ganar preseas de oro. México volverá de Francia con cinco medallas, tres de plata y dos de bronce, que superan lo hecho hace tres años en Tokio, pero similar a lo obtenido en Río de Janeiro 2016. Y en cuanto a los oros, el más reciente se logró hace 12 años en Londres, en futbol, deporte que no depende de los recursos de la Conade ni de las gestiones del COM. Nos cuentan que ambas exdeportistas, que no se quieren nada, anduvieron en la capital francesa más ocupadas en la grilla que en las competencias. Una con intenciones de repetir en Conade y la otra con ganas de colocar al también exclavadista Fernando Platas en la Federación de Natación.

El caso de El Mayo, dolor de cabeza en Palacio Nacional

Nos cuentan que la carta de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en el cada vez más enredado caso de su detención ¿entrega-secuestro-extracción? sigue generando dolores de cabeza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero fue el vacío informativo que le hizo el gobierno de Estados Unidos al de México y ahora las ramificaciones en la política. Nos aseguran que la decisión de respaldar al mandatario estatal y llevarlo al acto público encabezado por el tabasqueño y por la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum, generó preocupación en las filas de Morena, mientras que desde la oposición aprovecharon para revivir el hashtag que tanto molesta en Palacio Nacional, el de “#NarcoPresidente”. Nos aseguran que apenas son los primeros capítulos de la serie.

Quieren que una mujer coordine a los diputados de MC

En la Cámara de Diputados, nos platican, la situación se le complica a Juan Zavala para ser coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Nos dicen que el sobrino del expresidente Felipe Calderón cuenta con el respaldo de Jorge Álvarez Máynez, en cuya campaña trabajó, pero hay sectores del partido que ponen en duda su experiencia para un cargo de esa relevancia y piden considerar a una mujer para mostrar congruencia con el discurso de igualdad de género y progresista que venden los naranjas y proponen nombres como los de Patricia Mercado, Laura Ballesteros y hasta la expriista Ivonne Ortega.

El PRD, como los músicos del Titanic

Nos comentan que a pesar de que el Partido de la Revolución Democrática está en proceso de liquidación tras la pérdida de su registro como partido político nacional, en la radio se siguen escuchando varias pautas con su oferta electoral y con el lema de que el sol azteca es la verdadera opción en el país. Seguramente el INE ya tenía las pautas con antelación, pero qué necesidad de promocionar o dar espacios de los tiempos oficiales a una opción más preocupada por pagar deudas que por ganar adeptos. El barco se hunde pero la música sigue sonando.

