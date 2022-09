La sospecha corroe a los aliados del PRI

No hay nada más tóxico que la desconfianza entre aliados. Y en la alianza Va Por México (PAN-PRI-PRD) el fantasma del sospechosismo ronda desde el pasado fin de semana. Diputados del PAN, e incluso algunos del PRI, comentan la versión de que, desde la coordinación de Morena, que encabeza Ignacio Mier, hubo un ofrecimiento al PRI para “acomodar” los cargos en la Sección Instructora a fin de evitar el desafuero de su líder nacional, Alejandro Moreno, y que, a cambio de ello, se presentara la inesperada iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. La autora de la iniciativa, la diputada Yolanda de la Torre, jura que no hay ninguna negociación y que a ella solita se le ocurrió la idea de modificar la Constitución para dar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad por cuatro años más a partir de 2024. Sin embargo, los socios panistas y perredistas amenazan con romper la alianza si la iniciativa prospera. La desconfianza ha sido sembrada, y Morena está de fiesta pues, de un solo golpe puede conseguir que la presencia militar en seguridad sea transexenal y quede plasmada en la Constitución, y, además, el rompimiento de la alianza opositora.

Javier May come ansias

“No por mucho madrugar amanece más temprano”, dicho popular que, al parecer no es muy común en Tabasco, ya que el pasado jueves 1 de septiembre a Javier May, director general de Fonatur y encargado del Tren Maya, de plano se le hizo temprano y llegó poco antes de las 16 horas a Palacio Nacional para escuchar el informe del Cuarto Año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que, precavido, don Javier arribó al recinto histórico una hora antes de que diera inicio el mensaje presidencial. Pero, nos comentan, los integrantes de la Policía Militar que resguardan el acceso le dijeron que no lo podían dejar pasar, pues todavía no era el momento de iniciar el acceso, por lo que el tabasqueño tuvo que irse a su vehículo a esperar que diera la hora de la cita. Será que don Javier es así de adelantado para todo, y que entregará el proyecto del Tren Maya antes de diciembre del 2023, fecha prometida por el Presidente para la inauguración.

Corcholatas corren para reunirse con AMLO

Nos comentan que quienes tuvieron un lunes muy movido y casi casi corriendo, fueron las llamadas “corcholatas” presidenciales: el canciller Marcelo Ebrard; Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nos detallan que temprano, los tres aspirantes acudieron a Hidalgo para estar presentes en la toma de posesión del morenista Julio Menchaca como gobernador. Tras la toma, corrieron de regreso a la Ciudad de México para reunirse por la tarde, junto con parte del gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para abordar el tema de salud. Quien también tuvo que correr fue el senador Ricardo Monreal, pero no para ir a Palacio Nacional, sino para viajar a Guadalajara y estar presente en el informe de su compañero del Senado, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.



AIFA busca blindar sus pistas de baches

Nos comentan que las autoridades del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) quieren evitar tener problemas con baches, como ha ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos detallan que hace unos días, este aeropuerto lanzó una licitación para el mantenimiento a pistas, calles de rodaje, plataforma y vialidades interiores, y la empresa que gane este contrato deberá de comprometerse a realizar como mínimo dos recorridos diarios en las áreas de movimiento permitido para identificar y rehabilitar de inmediato las zonas dañadas y no esperar que haya una afectación, y, sobre todo, un escándalo como ha ocurrido con el aeropuerto capitalino.