La presión que se le avecina al INE

En la primera semana de campañas, tanto en la Presidencia de la República, como en Morena, el partido en el poder se ha puesto el acento en lo que ellos consideran “la guerra sucia” en contra de su aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum. Es por ello, nos dicen, que en el partido oficial no quitarán el dedo del renglón en el tema hasta que el Instituto Nacional Electoral, como árbitro electoral, defina para todas las fuerzas políticas que no pueden utilizar las “benditas redes sociales” para este propósito. La próxima semana, nos dicen, comenzará una dura presión para que el INE atienda el tema. A sacar los cascos y escudos, pues quienes no estén de acuerdo, seguro recibirán metralla desde las mismas redes y, desde luego, desde muy temprano por las mañanas.

¿Por qué no estuvo Sheinbaum en el foro de Citibanamex?

El equipo de campaña de la abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, comentó que doña Claudia no asistió a la Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, al que sí acudieron sus adversarios Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, debido a que su prioridad es visitar los 300 distritos electorales del país. El equipo de la candidata detalló que Sheinbaum únicamente acudirá a foros y plenarias de privados cuando su agenda coincida en el lugar que se encuentre. Algunos de los asistentes, nos dicen, pensaron que la ausencia de Sheinbaum tenía que ver con el hecho de que hace unas semanas en el gobierno federal causó enojo la alerta que Citibanamex emitió sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones. Sin embargo, ahora se sabe que solo fue una cuestión de agenda. En ese sentido, la candidata sí acudirá a la Convención Bancaria que se realizará en Acapulco a mediados de abril, nos aseguran.

Xóchitl aprueba a moderadores del debate

En la casa de campaña de Xóchitl Gálvez están de acuerdo con las propuestas del Instituto Nacional Electoral para que Denise Maerker y Manuel López San Martín sean los moderadores del primer debate entre las candidatas y el candidato presidenciales del próximo 7 de abril. A diferencia de algunas voces en Morena, que quieren vetar a López San Martín, en el equipo de la coalición opositora señalan que no tienen peros respecto a los perfiles propuestos. Nos comentan que en el cuarto de guerra de doña Xóchitl lamentan que Morena argumente un sesgo del periodista de Tv Azteca, pues consideran que ambos perfiles son profesionales.

Álvarez Máynez, tour universitario

Nos comentan que, a una semana de campaña, el equipo del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tuvo que idear la visita a 50 universidades de todo el país, pues pocas representaciones naranjas han mostrado interés en poner su estructura al servicio para que el abanderado presidencial visite sus estados. Nos comentan que, hasta hoy, Álvarez Máynez únicamente ha sido cobijado por fuerzas amigas de Luis Donaldo Colosio Riojas y Samuel García, mientras continúa en la búsqueda de que los grupos nacionales de Movimiento Ciudadano confíen en su proyecto. ¿Será porque quién tiene un importante control en la estructura de MC a nivel nacional es el grupo Jalisco, que encabeza el gobernador Enrique Alfaro?