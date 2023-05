¿La parálisis del Inai también impide castigar el acoso sexual?

Nos cuentan que en el Inai hay una denuncia muy concreta de hostigamiento sexual por parte de mandos del área de comunicación. El caso incluye el envío de fotografías de desnudos a una empleada del área, las cuales han sido ya constatadas incluso por los comisionados, pero por razones no justificadas, el principal implicado sigue en su puesto a pesar de que hace más de tres semanas que se documentó el acoso. El tema ha causado tensión entre los comisionados, que no están conformes con la decisión de la presidenta Blanca Lilia Ibarra de esperar a que se desahogue la investigación, sin tomar medidas para que la afectada no tenga que encontrarse diariamente con los perpetradores. Parece ser que la parálisis del pleno atribuible al bloqueo del Senado y que juega en contra de la transparencia en las cuentas del gobierno, alcanza también la vida interna de la institución y pone en riesgo a sus trabajadoras.

Finalmente aceptó Ebrard ir a Coahuila

Para no quedar fuera de la carrera por la presidencia, nos hacen ver que el canciller Marcelo Ebrard dejó de hacerse remolón para atender la petición del líder nacional morenista, Mario Delgado, y decidió acudir hoy a Saltillo, Coahuila, donde estará en una conferencia con el candidato guinda a la gubernatura, Armando Guadiana. Como ya lo hicieron las otras corcholatas, don Marcelo respaldará al abanderado de su partido en la recta final de la campaña coahuilense. Sin embargo, nos recuerdan que una vez que pase la jornada de votación, el secretario de Relaciones Exteriores dará a conocer su fórmula para garantizar el piso parejo en la batalla interna por el 2024.

El corredor interoceánico, tema de campaña

Ayer le adelantamos en este espacio de la visita que realizaría el presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto de Coatzacoalcos. Nos cuentan que después de esa visita de supervisión de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo, a donde llegan las vías de Ferrosur de Germán Larrea, ocupadas por la Marina, además de enviar el mensaje de que la decisión frente a Grupo México no tiene marcha atrás, el mandatario se siguió a Tabasco, ya en plan de campaña. El ganón, nos cuentan, fue Adán Augusto López, quien se placeó con su jefe por la tierra de ambos, aunque no quedó claro si fue en su calidad de secretario de Gobernación o de aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Nos anticipan que el Presidente decidió que cada mes visitará las obras del corredor, al que considera clave de su legado de gobierno, pero también como logro a presumir en campaña.

Secretaría de Seguridad se protege contra incendios

Dos meses después del incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, en la que murieron 40 migrantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) quiere evitarse cualquier problema en esta materia y ya entregó un contrato por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a sistema contra incendios, detección temprana de humo y extintores en la dependencia federal. Nueve empresas competían, pero la ganadora fue Fuegofin, SA de CV, a la cual se adjudicó un contrato por un monto máximo de 2.7 millones de pesos. En la secretaría que comanda Rosa Icela Rodríguez, a quien le tocó la tarea de informar al detalle sobre el incendio en Juárez, andan con la consigna de “más vale prevenir que lamentar”.