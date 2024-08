La medalla de oro que México tiene asegurada

Los admirables atletas de la delegación mexicana ya ganaron tres medallas en los Juegos Olímpicos París 2024 (dos de plata y una de bronce), pero aún no llega la ansiada de oro. Eso sí, donde no hay duda de que se ganará es en la categoría de grilla y discusión directiva, porque tal parece que Ana Gabriela Guevara (directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), sólo viajaron hasta Francia para enfrascarse en dimes y diretes sobre quién ha hecho mejor (o menos mal) su trabajo, en lugar de estar cerca de los atletas y apoyarlos en un momento tan trascendental como lo es la competencia olímpica. Un día sale Alcalá y ataca a Guevara, quien responde al siguiente. En eso sí, ambas tienen asegurada su medalla de oro.

Y, para cuándo el informe de EU sobre la detención de “El Mayo” y “El Chapito”

En tanto que el gobierno mexicano dice que Estados Unidos elabora un informe detallado con los pormenores sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, en el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cobrado fuerza la versión que se trató de un acuerdo de los capos con el gobierno estadounidense, pues en la región de influencia del Cártel de Sinaloa no ha habido un aumento en los actos de violencia que haga que se enciendan los focos rojos de las dependencias de seguridad. Pero por si acaso, nos recuerdan, en los últimos días se han enviado tropas élite para reforzar la seguridad de Sinaloa, cuna de ambos capos. Y, ojalá, nos dicen, el informe detallado de Washington llegue antes de que se conozca que “El Mayo” o Guzmán López recibirán beneficios como testigos protegidos de Estados Unidos.

¿PRI y PAN se dan por derrotados?

Y mientras la discusión de la sobrerrepresentación continúa en el Instituto Nacional Electoral (INE), nos hacen ver que la movilización contra la mayoría que pretenden Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, la llevarán las organizaciones aglutinadas en la llamada Marea Rosa. Inmersos en sus luchas intestinas por sus dirigencias, el PRI y el PAN siguen sin articular una convocatoria ciudadana de protesta y manifestación. En tanto, son las ONG y distintos personajes apartidistas quienes toman la estafeta. Por lo pronto, anuncian un foro de alto nivel el próximo 8 de agosto y una manifestación frente al INE el domingo 11 de agosto.

Y MC no puede ni ver a “la otra” oposición

Y en el caso de Movimiento Ciudadano, sí hay una batalla contra la sobrerrepresentación, pero cautelosa. Su líder nacional, Dante Delgado, acudió en días pasados a entregar un documento al Consejo General del INE para que éste tome en cuenta sus argumentos al momento de la asignación final de legisladores plurinominales y de mayoría. Sin embargo, nos dicen que el líder naranja ha sido muy cuidadoso en su comunicación para no usar la palabra sobrerrepresentación ni atacar al INE. La instrucción que han seguido las huestes emecistas es la de que su demanda no se mezcle con la que han expresado PAN y PRI, a los que llaman "los partidos de siempre", es decir la otra oposición con la que no quieren hacer frente común en contra de la sobrerrepresentación que pretenden obtener Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.