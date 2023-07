La justicia es ciega, pero… ¿la auditoría también?

Luego de la expectativa que generó que el auditor superior David Colmenares por fin acudiría a San Lázaro después de tres informes presentados de manera virtual, la primera entrega de resultados de la revisión de la cuenta pública de 2022 dejó a los diputados muy irritados. La ASF sólo detectó posibles irregularidades por 71 millones de pesos. Nos recuerdan que, por ejemplo, en 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, ese órgano señaló más de 144 mil millones de pesos gastados de manera dudosa. ¿Será que de verdad ya se acabó la corrupción o que urgen servicios de optometría en el órgano fiscalizador del gasto público de la administración federal? Nos hacen ver que si bien las auditorías se van aplicando por bloques, la manera en que don David las va organizando suele dejar fuera focos rojos como son ahora Notimex, la Conade o programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos cuentan que no sólo la oposición se quedó con cejas levantadas: hasta la legisladora morenista Inés Parra fue a aventarle a Colmenares unos ratones de plástico y lo acusó de ser tapadera de la cloaca de corrupción.

AMLO evitó pase de revista de la Guardia Nacional

Nos cuentan que tan desangelada estuvo la ceremonia por el cuarto aniversario de la Guardia Nacional, que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le olvidó o no quiso pasar revista a los elementos convocados en el Campo Militar. Los organizadores, nos comentan, tenían listo el vehículo Humvee para el recorrido. Sin embargo, al llegar a Campo Marte, el Presidente se dirigió al presídium en compañía de los integrantes del gabinete de seguridad. ¿Será que la situación de violencia de los últimos días pegó en el ánimo presidencial? Eso sí, en su discurso, insistió en que la Guardia debe estar bajo el mando de Sedena.

Morena presiona a consejeros electorales “hostiles”

Donde van en aumento las fricciones es en el INE, pues la representación de Morena no suelta a algunos de los consejeros electorales, a los que acusa de parciales. Nos cuentan que al partido guinda no le agradó la intervención del consejero Jaime Rivera en la Comisión de Quejas y Denuncias, puesto que se pronunció a favor de detener los recorridos de las corcholatas presidenciales morenistas por constituir actos adelantados de campaña. Tanto molestó a Morena que pidió que don Jaime “se excuse de las siguientes votaciones”. El problema es que el consejero no vota en esa comisión porque no pertenece a ella, por lo que la solicitud no tiene ni pies ni cabeza. Pero la presión a los consejeros que consideran “hostiles” sí que se ve.

¿Se agotan Amlitos parlantes o los acaparan para el festejo?

Nos reportan que luego de que el presidente López Obrador presumió en su mañanera un Amlito parlante, el muñeco que repite algunas de sus frases famosas, en los puestos de venta del Centro Histórico prácticamente están agotados por un aumento súbito de demanda. Hay quienes afirman que simpatizantes corrieron a comprar muñecos, pero los comerciantes afirman que hubo algunos vivillos que compraron docenas para revenderlos más caros durante el festejo que encabezará hoy el presidente en el Zócalo por el quinto aniversario de su victoria electoral.