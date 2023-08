La inocencia del expresidente Fox

Después de que Santiago Creel se bajó de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y declinó a favor de Xóchitl Gálvez, ahora buscan convencer a la priista Beatriz Paredes para que haga lo mismo. Ayer el expresidente Vicente Fox compartió en sus redes sociales un mensaje para la priista: “Querida Beatriz, te toca reflexionar las dificultades en el resto del proceso. Tú eres la clave para que la estrategia de tierra funcione. Un gesto tuyo puede darnos un gran poderío. Anímate vamos juntos por México”. Tal vez no fue el mejor personaje para pedirle a doña Beatriz declinar, pues, nos recuerdan, que don Vicente fue desconocido por la senadora Gálvez hace unas semanas al señalar: “Fox no me representa”. Además, señalan, el expresidente peca de inocente al no darse cuenta de que la estructura del PRI sí está haciendo todo por que sea Paredes la que gane el proceso interno del frente y que Xóchitl Gálvez se quede en el camino. Demasiada inocencia la del exmandatario.

El regalo de una morenista a la oposición

Y en el otro frente, el de Morena, las patadas ya no están debajo de la mesa. La diputada morenista Inés Parra Juárez, cercana al proyecto de Marcelo Ebrard, presentó ayer una acusación en la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos de los programas sociales, entre 2018 y 2021. Nos comentan que, aunque las pruebas de dicha acusación son endebles, la información será explotada por la oposición ya que viene de una morenista. Dentro del partido en el gobierno consideran que la denuncia de la diputada Parra tiene la intención clara de golpear a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero aseguran que una vez que pase la contienda interna, sin importar quien gane, el daño a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador permanecerá. Señalan que seguramente en el Frente Amplio por México ya se frotan las manos con el regalo de la diputada.

¿Alfaro ya no quiere saber nada de Dante?

Nos hacen ver que la relación entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, pasaron de frías, a congeladas. El mandatario prácticamente rompió con la dirigencia nacional de su partido. Ayer, en una entrevista, Alfaro habló de la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, pero también de política y dijo que sí estaba decepcionado de la reunión de hace unos días entre liderazgos y la dirigencia de su partido. Y agregó que no ve claridad en la dirigencia nacional y reiteró que finalizando su sexenio se retira porque no tiene ningún interés de participar en un proyecto que ya no entiende y donde todo se decide de manera unilateral y hasta los quieren someter a la voluntad de quienes dirigen. Y, por si fuera poco, dijo que MC corre el riesgo de aislarse y tomar decisiones poco creíbles. Pero eso sí, comentó que respeta mucho a Dante, pero no las decisiones que ha tomado y que no tienen su acompañamiento.

Sesión decisiva en la Corte

Nos recuerdan que la sesión de hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decisiva para el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), que lleva casi 150 días sin tomar acuerdos y cuenta con más de ocho mil recursos de revisión que no pueden ser votados, por la parálisis que tienen al no contar con quórum legal para sesionar como pleno. Las y los ministros deberán determinar si, como lo propone el ministro ponente, Javier Laynez, las y los comisionados del Inai pueden realizar sesiones con cuatro integrantes. Así, nos platican, que de la determinación que tomen las dos ministras y tres ministros que integran la Segunda Sala del máximo tribunal dependerá que se garantice que exista la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, sin restricciones, o, por el contrario, que se mantenga la opacidad, situación que es considerada por el gobierno federal como “el mundo ideal”.