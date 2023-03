La hoguera de los simpatizantes de la 4T

De nuevo, los simpatizantes de la autollamada Cuarta Transformación encendieron la hoguera, y esta vez aventaron a ella a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Utilizando fotografías que no corresponden a la persona del ministro Javier Laynez Potisek, difundieron en redes sociales las imágenes que buscaban golpear al juzgador, quien el viernes pasado concedió una suspensión a las modificaciones legales del presidente López Obrador en materia electoral, conocidas como el Plan B. Un usuario, identificado solo como @QVeritatem01, subió dos fotos de un hombre en calzoncillos y el mensaje: “publican fotos íntimas y en estado de ebriedad del ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek. No podemos confiar el futuro de nuestro país a este tipo de gente”. El mensaje fue replicado y comentado por el periodista Enrique Galván Ochoa, uno de los encargados de redactar la Constitución Moral presentada por el presidente López Obrador al inicio de su mandato. Recientemente Galván fue uno de los miembros del Comité Técnico de Evaluación que revisaron los perfiles de las personas que ocuparán los cuatro asientos que quedarán vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Él agregó a la imagen el comentario “Toga de día, tanga de noche”. Nos hacen ver que, como periodista, Galván Ochoa falló, pues nunca verificó y no se dio cuenta que las imágenes que reprodujo y comentó correspondían a un cantante que se hace llamar “Silverio”, cuestión que solo hubiese llevado algunos minutos, pues esas mismas fotografías aparecen en internet de manera recurrente. Y en el tema de lo moral, don Enrique tampoco estuvo muy bien, pues parece inmoral el criticar el fallo público de juez utilizando imágenes (que él asumió) correspondían a la vida privada. La hoguera arde.

Una misión indeseable para la Corte

Dentro del Poder Legislativo, nos dicen, hay quienes vislumbran que la elección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llegue hasta la Suprema Corte. Lo anterior ocurriría si luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elija a un perfil por cada quinteta, a más tardar el próximo miércoles, la propuesta no alcance la mayoría calificada en el pleno. De ser así, la lista será devuelta a Jucopo para plantear otra opción. Este ejercicio se puede prolongar por 48 horas, y si vencido el 30 de marzo, las propuestas siguen sin alcanzar la votación de dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en el pleno, la Mesa Directiva convocará a sesión del Pleno para el 31 de marzo, en la que se realizaría la elección de las consejerías electorales que se encuentren vacantes mediante insaculación, pero, si la mayoría tampoco aprueba ese método en San Lázaro, la Mesa Directiva remitirá las quintetas al Pleno de la Suprema Corte, cuyos integrantes procederán a la designación mediante insaculación. Nos hacen ver que quizá los ministros tengan los dedos cruzados para que no les vaya a caer ese trabajo, pues con esa misión, también podría llegar una lluvia de insultos y descalificaciones si la tómbola no arroja los nombres que el gobierno quiere.

No estén ching… al diputado

Nos hacen ver que si algo molesta al diputado federal panista Jorge Triana es que lo interrumpan cuando está legislando. Esto quedó claro ayer, cuando durante una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, don Jorge recibió una llamada mientras seguía la discusión vía telemática y reaccionó con un: “Ah, qué la ching… otra llamada telefónica. Váyanse a la ching… ca…”. El presidente del órgano colegiado tuvo que decir: “hay que cerrar el micrófono, por favor, compañero diputado. No se anote tal circunstancia en el acta de la sesión, por favor”. Así que quienes quieran hablar con el diputado Triana deben tomar nota para que no le marquen cuando está trabajando.

No flat floor for Monreal

El senador morenista Ricardo Monreal se encuentra en Estados Unidos, donde, nos dicen, busca organizar a los comités de paisanos que impulsarán su candidatura presidencial. Entre las ciudades que visitará el presidente de la Junta de Coordinación están: Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston y Dallas. Sin embargo, nos comentan que, en esta gira internacional, los comités de Morena en Estados Unidos no lo respaldan como al resto de las presidenciales, por lo que está tratando de difundir sus mensajes con apoyo de la red construida por su grupo Reconciliación por México. Nos dicen que, en México y el extranjero, en inglés y en español, no hay piso parejo para don Ricardo. No flat floor for Monreal.