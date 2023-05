La “grave” amenaza al presidente del Senado

Nos cuentan que, al parecer el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta vio su vida amenazada luego de recibir un “terrorífico” mensaje de WhatsApp, que alguien que dijo ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, le mandó. “¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”, decía el “intimidante” mensaje. La preocupación por su integridad fue tal, que decidió denunciar el hecho ante la tribuna de la Comisión Permanente para que quedara constancia del riesgo que está corriendo por cumplir con su misión de servir a la patria. Quizá nadie le recomendó al senador que, en todo caso, más que la denuncia en la tribuna legislativa hubiese sido más útil —aunque quizá menos espectacular— que denunciara ante las autoridades para que ellas pudieran determinar si en verdad es la ministra la autora del mensaje. Nos dicen que ojalá a don Alejandro nunca le lancen amenazas de juicio político o lo rosticen a diario en la mañanera o quemen una figura suya hecha de papel a las afueras del Senado y le hagan un plantón desde del cual le griten improperios día y noche, pues del susto le podría dar un váguido.

Los primos Mier vs. la Suprema Corte

Y ya entrados en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las amenazas, nos hacen notar varias coincidencias. La primera, que los primos Mier, Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, e Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se han vuelto muy críticos de la Corte. La segunda, que ambos están en plena campaña y pelea para ser candidatos morenistas a la gubernatura de Puebla. La tercera, que ambos legisladores están buscando qué hacer desde sus respectivas cámaras para complacer al Presidente con legislaciones para reformar al máximo tribunal. Una frase hecha, de esas que tanto gustan en los círculos del poder, dice que “en política no hay coincidencias”, y aquí al menos hay tres muy claras. Alguien podría sospechar que los legisladores quieren ganar su candidatura al gobierno de Puebla a costillas de la Suprema Corte.

Google deberá pagar al abogado mexicano Ulrich Richter

Nos dicen que cada vez está más cercano el día en que el abogado mexicano Ulrich Richter obtenga el pago de la condena que la justicia ha decretado que Google debe pagarle. En días pasados, en el juicio de Ulrich contra la empresa estadounidense se requirió judicialmente a Google Inc., el pago de la condena decretada en su contra. No obstante, el 4 de mayo el gigante tecnológico interpuso un juicio de amparo, mismo que el 10 de mayo un juez desechó de plano por notoriamente improcedente. Tras este fallo, nos comentan, Google tendría que hacer el pago de la condena decretada en su contra. ¿Seguirá buscando recursos para no cumplir con la condena?

¿El Partido Verde ahora sí hará un solito?

El senador Manuel Velasco dio el banderazo a sus aspiraciones presidenciales, arropado por sus compañeros del Partido Verde, reunidos en su Convención Nacional. Nos dicen que, por el tono de su discurso y el del resto de los dirigentes del partido, el exgobernador de Chiapas parece dispuesto a posicionarse como una opción para 2024, enarbolando la bandera ecologista. La idea, nos dicen, es impulsar una candidatura joven, con un personaje conciliador y que ha dado resultados en los cargos públicos que ha tenido. Los promotores de esta candidatura también buscan presentar al Partido Verde como actor clave en las alternancias políticas que ha tenido el país, aunque algunos críticos ven que más que una participación democrática hay una actitud oportunista para acomodarse con el gobierno federal en turno, ya sea panista, priista o morenista. Será cosa de dejar correr los meses para saber si el Verde competirá solo, o fiel a su tradición, venderá caro su respaldo a quien se perfile para ganar las elecciones presidenciales de 2024. ¿Se aceptan apuestas?