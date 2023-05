La Defensa busca protegerse de otro ataque de la Guacamaya

Luego de que el año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufriera un inédito hackeo de información confidencial, que incluía documentos sobre la salud del presidente López Obrador, su familia, así como datos de operaciones del Ejército y demás, nos comentan que la dependencia federal sigue reforzando sus sistemas de información para evitar que una intervención, como la que realizó la organización internacional de hackers” GuacamayaLeaks”, vuelva a ocurrir. Hace unos días lanzó una licitación para obtener 9 mil licencias de software antivirus compatible con todo tipo de sistemas operativos que además incluya protección en tiempo real, detección y bloqueo de malware, inspección de archivos en la red, protección integrada contra spam y correos infectados. El 22 de mayo se presentarán las ofertas de las empresas interesadas y cuatro días después se notificará el fallo de la licitación, en la cual se prevé que desembolsen una fuerte cantidad. Todo sea, nos dicen, para evitar que otra guacamaya vuelva a entrar a la Sedena.

Gobiernos amigos y gobiernos enemigos

Nos hacen ver que este fin de semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó en claro cuáles gobiernos dentro de la oposición son amigos y cuáles no. El sábado se deshizo en elogios a favor del gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas Villarreal, a quien en Gómez Palacio llamó amigo del gobierno federal, pero este domingo, de gira en Chihuahua, el cambio fue muy notorio cuando en alusión a la actual administración panista encabezada por Maru Campos don Adán afirmó que se va a acabar la impunidad en el estado y que vienen tiempos buenos y llegará un gobierno de “a de veras”. Nos dicen que mientras eso decía en Ciudad Juárez don Adán, lejos, en Toluca, la gobernadora chihuahuense Campos advertía que los de la 4T no son invencibles y ya “les hemos roto el hocico”. Al parecer, la falta de simpatía es mutua.

Ahora quieren sindicato de youtubers pro 4T

Nos comentan que en las conferencias mañaneras hay de todo, desde peticiones, gestiones y hasta palabras de amor al presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de yotubers que tienen acreditación de prensa. Uno de estos personajes que ha destacado por sus preguntas facilitas y loas al gobierno federal es Carlos Pozos, autollamado “Lord Molécula”, quien además de ser actor de teatro, hace unos días pidió al Ejecutivo federal su beneplácito y bendición para crear un sindicato de periodistas. Desde luego, si don Lord lo encabeza bien podría llamarse “Sindicato Único de Youtubers Adoradores de la 4T (SUYA-4T).

La ruta y futuro del plan C

Nos hacen ver que, en su pretensión de reformar al Poder Judicial, Morena optará por la vía larga, que es hacer primero un parlamento abierto para después armar una propuesta que recibirá la Comisión de Puntos Constitucionales. Nos recuerdan que, al ser una propuesta de modificación a la Carta Magna, los morenistas y aliados no pueden irse por la libre, por lo que tratarán de convencer a la oposición. Y desde ahora están prácticamente seguros de que algún partido opositor les otorgue su apoyo, por lo que para muchos el dichoso plan C, no es más que una estrategia mediática de golpeteo político, pues ya saben que no llegará a buen puerto. Pero por ahora, y durante los procesos electorales, actuales y por venir, sirven al gobierno y al partido para hacer campaña.