La decisión de no ratificar a Bartlett en la CFE

Nos comentan que miembros del equipo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, celebraron que haya decidido no ratificar al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett. Nos comentan que cuando se le comunicó a don Manuel la decisión, la noticia no fue bien recibida por el actual titular de CFE. Nos dicen que, más allá del desempeño que Bartlett haya tenido, las polémicas en las que se vio envuelto todo el sexenio hacían muy complicada su permanencia en el cargo, por lo que se optó por llevar a la cabeza de la institución a Emilia Esther Calleja Alor, una mujer con experiencia en el sector y con un expediente limpio. Nos comentan que, en los próximos nombramientos, especialmente Pemex y Sedena, Sheinbaum buscará perfiles que “vengan desde abajo”, como Calleja Alor, y que no hayan estado involucrados en polémicas.

El premio de consolación para Moreira

Ayer se formalizó la elección de Rubén Moreira como líder parlamentario del PRI para la 66 legislatura, y aunque pareciera una maravillosa noticia para el exgobernador de Coahuila, dentro del partido aseguran que se trató de un premio de consolación, pues apenas hace unos meses Alejandro Moreno había jurado que le dejaría la dirigencia nacional. Lo cierto es que ayer, tras la reelección de “Alito” Moreno, no se le vio a don Rubén muy feliz. ¿Será que Moreira no está muy conforme con lo que le tocó en la catafixia priista?

Nueva bancada de Morena en el Senado se alista para entrar a escena

El jueves están convocados a reunión los senadores de Morena electos para comenzar a tomar decisiones con miras al inicio de la nueva legislatura. Nos comentan que los integrantes de la bancada mayoritaria definirán, entre otros temas, la presidencia de algunas comisiones, a fin de que se instalen lo más pronto posible para estar en condiciones de recibir los dictámenes del paquete de 20 reformas del Ejecutivo. Además, se recibirán las propuestas para el proceso interno de elección de quien presidirá la Mesa Directiva, cargo al que ya se perfila el poblano Ignacio Mier. La reunión será encabezada por el virtual coordinador de la próxima bancada morenista, Adán Augusto López.

¿AMLO invitará a Milei a Palacio Nacional?

El próximo 24 de agosto, el mandatario de Argentina, Javier Milei, visitará nuestro país para participar en la Conservative Political Action Conference (CPAC), que se realizará en la Ciudad de México. Y, según los organizadores, su mensaje central será sobre la lucha por la libertad en América Latina. Sin embargo, después de los desencuentros que ha tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay quienes ven casi imposible que el mandatario mexicano reciba al jefe de Estado de Argentina cuando esté en suelo azteca. ¿Será que AMLO invite a tomar un café a Milei en Palacio Nacional?