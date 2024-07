Nos recuerdan que hace un mes el Instituto Nacional de Trasparencia (Inai) emitió una resolución en contra de Presidencia de la República por la vulneración de datos personales de 263 reporteros, fotógrafos, camarógrafos y Youtubers que asisten a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que su sistema de acreditación fue vulnerado. El órgano nacional encargado de la transparencia y protección de datos ordenó dar vista al Órgano Interno de Control de Presidencia de la República para que determine las responsabilidades administrativas en que pudieron haber incurrido los servidores públicos. El tema es que Presidencia continúa con su política de opacidad y, a la fecha, a semanas de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha informado quién o quiénes fueron los responsables, o si hubo algún tipo de sanción administrativa. Huele a impunidad en Palacio Nacional.

¿Una nueva tarea para las Fuerzas Armadas?

Activistas en Tijuana nos comentan que esta semana el Ejército Mexicano presentó una solicitud, con un tono de orden, a diversos albergues de este municipio, para que les entreguen un censo con número, nombre, sexo, nacionalidad y edad de cada uno de los migrantes que están en sus instalaciones. La inusual petición fue rechazada por algunos directores de estos centros al considerar que la información puede ser utilizada para iniciar campañas de deportación o podría tener algún otro uso. Se preguntan si, así como a los militares les han encargado la construcción de obras de infraestructura y la operación de algunos aeropuertos y de la Agencia Nacional de Aduanas, ahora les encomendarán la operación del Instituto Nacional de Migración.

Morena alista renovación de dirigencia

En Morena siguen alistando la renovación de la dirigencia, y como ya se definió que se realizará un Congreso Nacional para elegir a la siguiente persona en tomar las riendas del partido, se deberá emitir una convocatoria que contenga los plazos, así como los requisitos de quienes deseen participar. Esto cancela la posibilidad de hacer una encuesta abierta a la militancia, como también prevén los estatutos. Hasta ahora, la única que ha levantado la mano hasta ahora es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Nos hacen ver que todo pinta para que Alcalde vaya sola, y que no se observa en el horizonte alguien que quiera enfrentar a la actual secretaria, quien aseguran, tiene los apoyos que cuentan. Se prevé que el Congreso se realice hasta septiembre, antes de que termine el encargo de Mario Delgado y pueda asumir como secretario de Educación.

Bloquea 4T creación de Observatorio de Cambio Climático

Nos dicen que en San Lázaro hay mucha molestia porque las y los diputados de la autollamada Cuarta Transformación: Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, hicieron oídos sordos al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para crear el Observatorio de Cambio Climático, que estaría conformado por expertos quienes vigilarían el cumplimiento de las metas en la materia. Nos recuerdan que Morena no solo no propuso perfiles, sino que además hizo vacío para que por falta de quórum no se llevara a cabo la sesión en la que se debería instalar dicho Observatorio al interior de la Comisión de Cambio Climático. A ver cómo explica el Partido Verde que no apoyó la creación de un órgano para vigilar que se cumplan los compromisos para mitigar el cambio climático.