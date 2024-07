Hay tiro entre Anaya y Marko por la coordinación en el Senado

Nos cuentan que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quiere la coordinación del blanquiazul en el Senado para la nueva legislatura, pero también hay otro panista, al que fue muy cercano, que también peleará la posición, nada menos que Ricardo Anaya, quien alista su regreso a México tras su autoexilio durante el lopezobradorismo. Nos detallan que el senador Damián Zepeda, apuntado para la dirigencia nacional del partido, es uno de los principales operadores de don Ricardo. Nos recuerdan que en Acción Nacional es la dirigencia del partido la que designa a los coordinadores parlamentarios, previa consulta con los integrantes de las bancadas. Las vueltas que da la vida: no hace mucho don Ricardo, don Damián y don Marko trabajaban muy juntitos para sacar a los calderonistas del partido y quedarse con todo el pastel blanquiazul.

AMLO trata de planchar los pendientes que deja

Este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los dirigentes de la CNTE y con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Nos detallan que también participará la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que tome la estafeta de atender las demandas de ambos grupos. Otro pendiente que dejará la actual administración es el tren México-Toluca, y por eso este fin de semana el presidente saliente y la presidenta entrante harán un recorrido de supervisión por la obra, al que irá también Jesús Esteva, actual secretario de Obras de la Ciudad de México y próximo secretario de Comunicaciones federal. El objetivo es que “pisen el acelerador” en la nueva administración y se concluya la obra en diciembre, ahora sí para que no haya pendientes.

Investigación en EU contra la empresa Águila

Las secretarías del Trabajo y de Economía iniciaron una investigación contra la empresa Industrias Tecnos, de León Brener-Hellmund, también dueño de la firma Águila, respecto a una queja del gobierno de Estados Unidos por abusos laborales. Nos recuerdan que Águila ya tuvo problemas por el sonado e inédito robo de 7 millones de cartuchos calibre 22 en 2021, la explosión de una de sus plantas en 2022 y diversos señalamientos de corrupción. Águila, nos hacen ver, es proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno de Nuevo León. A ver si por fin las autoridades ponen atención a los pasos de esa empresa que parece perseguida por la polémica… y las sospechas. ¿Seguirá recibiendo contratos sin que alguien la revise a fondo?

Presidencia oculta nombre de empresa

Nos cuentan que pese a que se le pidió a la Presidencia de la República, vía la Ley de Transparencia, el nombre de la empresa a la que se le pagaron más de 6.5 millones de pesos por la renta de las vallas de tres metros para blindar Palacio Nacional de protestas en mayo y junio pasado, no entregó el dato e insiste en que no encontró información al respecto. Sorprende que se tenga el monto pagado por esta renta, pero no el nombre de la empresa o persona a la que se le pagó. ¿Dónde quedó eso de que “la transparencia es la regla de oro de la democracia”, que se menciona con frecuencia en las mañaneras de Palacio Nacional?